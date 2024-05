Game over Roma, otto bocciati: 24 milioni per i Friedkin

Calciomercato Roma, la lunga lista degli esuberi apre le porte della cessione a Trigoria. La proprietà Friedkin pronta a risparmiare nell’immediato oltre 20 milioni di euro.

La Roma targata Daniele De Rossi ha steccato gli ultimi due appuntamenti decisivi della stagione, prima in Europa League poi in campionato. Nel giro di pochi giorni la squadra giallorossa si è arresa al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, raggiunto fino all’80esimo minuto prima del pareggio finale, poi all’Atalanta di Gasperini. La squadra bergamasca, che ha ancora una gara da giocare, ha blindato il quinto posto dopo la vittoria del Gewiss Stadium. Ora la qualificazione alla Champions League resta un miraggio per la squadra giallorossa, pronta a rivoluzionarsi sul fronte del calciomercato estivo.

La lista delle uscite è corposa ed apre le porte ad un risparmio immediato per la presidenza Friedkin. Sono tanti i bocciati al termine di questa stagione, che vede una lista di esuberi con le valigie in mano a Trigoria. La lista dei futuri addii comprende ben otto calciatori, tra scadenze di contratto e prestiti che volgono al termine. Si parte da chi si libererà a parametro zero, ovvero Rui Patricio e Leonardo Spinazzola. Il portiere portoghese, relegato in panchina dopo l’exploit di Mile Svilar, guadagna 3 milioni a stagione, stessa cifra percepita dal laterale ex Juventus ed Atalanta.

Calciomercato Roma, traffico in uscita: risparmio da 24 milioni

Poi c’è il capitolo dei prestiti, tra cui spicca il nodo Romelu Lukaku. Il centravanti belga tornerà al Chelsea dopo il prestito oneroso accordato la scorsa estate, con la Roma che alleggerisce il monte ingaggi di 7,5 milioni di euro. Scontato l’addio a Renato Sanches, mai protagonista nonostante uno stipendio da 3.6 milioni.

Oltre al belga ed al portoghese è destinato a tornare al Leeds il terzino Kristensen. In questo caso la Roma risparmierà 2 milioni di euro, oltre al compagno del Leeds, Diego Llorente ( 2,7 mln di ingaggio). Torna alla Juventus il giovane Dean Huijsen, che percepisce 800 mila euro a stagione. L’ultimo nome in rotta d’uscita è quello di Sardar Azmoun, il cui cartellino è di proprietà del Bayer Leverkusen e che guadagna 1,7 milioni di euro. Conti alla mano la presidenza Friedkin è pronta a risparmiare 24 milioni di euro a stretto giro di posta.