Doppio colpo per De Rossi: la Roma ha chiuso l’accordo

Giungono le prime conferme in merito all’atteso calciomercato che attende la rosa della Roma, pronta ad un poderoso restyling estivo

Il tanto agognato sogno Champions sembrerebbe essere definitivamente sfumato per Roma di Daniele De Rossi – a meno di veri e propri miracoli calcistici -, ma il percorso del comandante di Ostia come allenatore dei capitolini sembrerebbe essere ancora in una fase primordiale, anche e soprattutto considerando l’entrata in corsa e un contesto ereditato a dir poco complesso.

Come comunicato dallo stesso DDR in conferenza stampa, l’unico obiettivo è relativo all’importanza di difendere il sesto piazzamento dall’incombente Lazio di Tudor, letteralmente rinata dalla sconfitta nel derby in poi.

In seguito ad un calendario a dir poco proibitivo, nel quale i big match – tra Europa e campionato – si susseguivano senza soluzione di continuità ogni tre giorni, DDR & co. avrà la possibilità, contro Genoa ed Empoli, di definire con chiarezza le mosse che i vertici capitolini, in accordo al subentrante direttore sportivo, dovranno svolgere per plasmare il calciomercato intorno alle esigenze del figlio d’arte nato ad Ostia. In tal senso emergono le prime conferme sugli affari in entrata e in uscita da Trigoria.

Angelino e Llorente sono i primi regali per DDR

Se ne è parlato proprio negli scorsi giorni, in seguito ad una serie di prestazioni semplicemente sontuose, alle volte in netta contrapposizione con l’opacità del resto della squadra, e oggi, sulla versione cartacea de Il Tempo, giungono nuove conferme in merito alla permanenza di José Ángel Esmorís Tasende, anche detto Angelino.

L’esterno spagnolo ha ricevuto diverse elogi da parte del suo attuale allenatore, che lo ha indicato alla dirigenza come una delle pedine inamovibili del precario scacchiere giallorosso. Il Lipsia, attuale proprietario del cartellino di Angelino, chiede la misera cifra di 5 milioni di euro per riscattarlo, il che, considerando il rendimento dello spagnolo, sembra donare una prima certezza ai tifosi giallorossi.

L’altro prestito con riscatto fissato a 5 milioni è quello di Diego Llorente, il cui cartellino, in questo caso, è detenuto dal Leeds. Mentre il prestito di Rasmus Kristensen, anch’esso proveniente dal Leeds, non ha generato alcun appeal per i vertici giallorossi, nel caso del difensore centrale spagnolo la musica è decisamente diversa e la modesta cifra per riscattarlo sembrerebbe confermare quello che si potrebbe definire come il secondo colpo del mercato estivo giallorosso.