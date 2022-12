Repubblica lancia l’allarme: “Mal di pancia Mourinho”

Secondo l’edizione odierna di ‘Repubblica’ il tecnico della Roma avrebbe “mal di pancia”: ecco il motivo e quando è nato

La pausa per il Mondiale forse è arrivata nel momento perfetto per la Roma. I giallorossi infatti nell’ultimo periodo hanno avuto qualche problema sia in campo che fuori. I risultati faticano ad arrivare e ha pesato molto la sconfitta nel derby, oltra al passaggio solo come seconda nel girone di Europa League. Inoltre si è scatenato anche il caso Karsdorp, che di certo non ha aiutato la squadra.

Così i diversi problemi della Roma potrebbero aver creato qualche “mal di pancia” al tecnico giallorosso José Mourinho, come riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica’.

Roma, “mal di pancia Mourinho da prima di Tirana”: la teoria di Repubblica

La Roma deve cercare di ritrovarsi in queste settimane prima del ritorno in campo a gennaio. Le prestazioni nella prima parte di campionato non sono certamente state sufficienti, dunque servirà una scossa per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ però ci sarebbe da fare i conti anche col “mal di pancia di José Mourinho”.

Secondo il quotidiano tutto inizierebbe da prima della finale di Tirana e sarebbe legato alla volontà di Mourinho di avere di più sul mercato. Adesso ci sono i paletti dell’Uefa a impedire i fuochi d’artificio nei trasferimenti, ma il tecnico, abituato a grandi realtà, vorrebbe sempre di più e non lo nasconde sicuramente, come dimostrato dalle tante dichiarazioni. Vedremo se a gennaio Tiago Pinto riuscirà in qualche miracolo per alleviare i ‘dolori’ di Mourinho.