Calciomercato Roma, salta il rinnovo: scatta l’effetto domino

Calciomercato Roma, il rinnovo diventa sempre più complicato e potrebbe saltare. In questo modo scatta un vero e proprio effetto domino

Gli intrecci di mercato possono essere tanti, alcuni difficili, altri di facile lettura. E in casa Roma c’è un elemento che potrebbe entrare nel mirino di diverse big alla fine della stagione, che potrebbero essere alla ricerca di attaccanti per rimpiazzare quelli che potrebbero essere dei partenti.

Un effetto domino, insomma, che si potrebbe scatenare la prossima estate, soprattutto se Kane, attaccante del Tottenham di Antonio Conte che ha un contratto in scadenza nel 2024, dovesse decidere di non rinnovare. Al momento i colloqui sono fermi al palo anche perché l’attaccante inglese è impegnato al Mondiale e questo potrebbe anche non essere un problema. Il problema c’è, ed è anche importante, se si cerca di fare luce su quelle che sono le intenzioni del giocatore che, a quanto pare, non sembra essere così desideroso di rimanere agli Spurs. E su di lui secondo le informazioni della Bild, si potrebbe fiondare il Bayern Monaco, alla ricerca di una prima punta di spessore.

Calciomercato Roma, anche il Tottenham su Abraham

E questo come potrebbe interessare la Roma? Di facile lettura questa situazione: Abraham, che nella prima parti di stagione ha deluso le attese, potrebbe entrare nel mirino del Tottenham per sostituire il proprio capitano.

Il Chelsea come è risaputo ha un diritto di recompra di 80 milioni di euro che difficilmente verrà sfruttato e Tammy ha anche molto mercato in Premier League. Un tentativo insomma non è da escludere a priori e la sensazione è che la Roma, davanti ad un’offerta economicamente congrua, anche per piazzare una plusvalenza, potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi addio. Non solo l’Arsenal quindi. Ma anche gli Spurs sull’attaccante.