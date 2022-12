Calciomercato Roma, Tottenham on fire: la clausola che innesca il domino

Calciomercato Roma, gli Spurs vogliono anticipare la concorrenza attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Le ultime.

Il fatto che la Roma debba puntellare l’out di destra rappresenta un’esigenza a cui i giallorossi intendono porre rimedio in tempi relativamente brevi.

Alla luce della situazione contingente, è chiaro che le mosse dei giallorossi si intreccino in maniera sempre più fitta con quelle della Juventus e non solo. I bianconeri, oltre a tastare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Karsdorp, hanno scandagliato il terreno in plurime direzioni. Uno dei profili finiti nel mirino di Cherubini è quello di Pedro Porro, laterale destro in forza allo Sporting CP su cui però avrebbe messo gli occhi anche il Tottenham.

Accostato con forza anche al Real Madrid (l’intreccio Odriozola-Roma in quest’ottica non è affatto da trascurare), l’iberico classe ’99 è legato allo Sporting non solo da un contratto in scadenza nel 2025, ma anche da una clausola rescissoria dal valor di circa 45 milioni di euro. Tetto che non rappresenterebbe una vetta invalicabile per il Tottenham, che stando a quanto riferito da Correio de Manhã potrebbe mettere sul piatto una cifra molto vicina al valore della clausola per far saltare il banco ed anticipare la concorrenza. Nel caso in cui il blitz dei londinesi dovesse andare a buon fine, è chiaro che innescherebbe un vorticoso effetto domino. La Juve ed il Real dovrebbero per forza di cose orientare le loro attenzioni altrove, e chissà che in questo discorso non possano rientrare anche Odriozola e Karsdorp.