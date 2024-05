Allegri ‘esonerato’ prima della finale: voltafaccia ufficiale

La presa di posizione su Max Allegri non è tardato ad arrivare. L’inversione di rotta è molto netta: arriva l’annuncio social

Ora o mai più. Nonostante il pareggio ottenuto contro la Salernitana abbia garantito alla Juventus la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, l’avventura di Max Allegri sulla panchina bianconera è ormai giunta al capolinea.

Con Thiago Motta sempre più vicino ai bianconeri, la sensazione è che non mancherà molto prima del definito annuncio ufficiale. L’involuzione tecnico-tattica con la quale la “Vecchia Signora” si è di fatto tirata fuori dalla corsa scudetto non è stato assolutamente digerita dai piani alti della Juventus. L’inversione di tendenza è ormai sempre più vicina. Dopo essere stato sondato da Giuntoli da diversi mesi, Thiago Motta si appresta a raccogliere l’eredità di Allegri, una volta conquistata la matematica certezza della qualificazione in Champions League. Le novità, però, non sono finite qui.

Allegri, una frangia della Curva Sud prende posizione: ecco cosa è successo

Intanto, anche Curva Sud, da tempo vicino ad Allegri che ha sostenuto in lungo e in largo, sembra aver “abbandonato” l’allenatore della Juventus. Tramite diverse storie Instagram, infatti, il tifo organizzato bianconero ha intimato ad Allegri di andarsene con alcune storie eloquenti: “Allegri vattene”. Addirittura in una foto campeggia anche una valigia.

Ad ogni modo c’è ancora una partita da giocare per la Juventus, che contro l’Atalanta vuole mettere le mani sul primo trofeo stagionale. Per farlo, sarà indispensabile avere un approccio alla gara importante visto che gli orobici sono tra le squadre più in forma in Europa. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare. Questione di ore, insomma, prima che si materializzi quel ribaltone che tanti tifosi della Juventus paventano ormai da tempo.