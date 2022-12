Errore Mondiale e crollo clamoroso: “richiamano” il giallorosso

Errore Mondiale e richiesta immediata: sorge il grande dubbio che interessa anche uno dei perni della Roma di Mourinho. Ecco cosa sta succedendo.

Come sovente evidenziato, in questa fase l’attenzione mediatica è occupata principalmente da quell’evento in Qatar prossimo alla conclusione e fin qui in grado di regalare non solo grandi emozioni ma anche diverse polemiche e discussioni di varia natura, sovente esulanti dai meri discorsi sportivi.

Restando però su questi ultimi, riportiamo di seguito importanti aggiornamenti tangenti anche lo stesso mondo Roma, alla luce di quanto accaduto in questi minuti nella delicata partita dei quarti di finale. Dopo le grandi emozioni della giornata di ieri, quest’oggi si capirò chi approderà alle semifinali tra Marocco, Portogallo, Francia e Inghilterra. Almeno sulla carta la sfida tra Mbappé e Kane risulta come quella maggiormente altisonante ma il percorso di Hakimi e colleghi fino a questo momento, unitamente alla vexata quaestio Ronaldo lascia intendere come non mena attenzione sarà rivolta anche alla gara del pomeriggio.

Errore Mondiale e crollo: i tifosi “richiamano” Rui Patricio

Quest’ultima decreterà la vincitrice tra Portogallo e Marocco, conclusasi nel primo tempo sul risultato di 1 a 0 grazie al gol di En-Neysri, propiziato da un’uscita non proprio felice o attenta da parte di Diogo Costa, distintosi per un’importante disattenzione che è alla fine costata caro.

In attesa di quella che sarà l’evoluzione della partita nei prossimi minuti, riportiamo di seguito i commenti più a caldo da parte di tifosi della Roma e non solo, così sentenzianti sulla papera dell’estremo difensore iberico, preferito in questo Mondiale al giallorosso Rui Patricio,

“Mi raccomando mister, continua a preferire Diogo Costa a Rui Patricio. Questa scelta è più scandalosa delle smorfie di CR7 in panchina”. “Diogo Costa imbarazzante e già graziato dall’attaccante qualche partita fa. Rui Patricio e #Leao in panchina sono molto più scandalosi di Cristiano Ronaldo finora”. “Il crollo che ha avuto Rui Patricio emerge anche dalla prestazione e dagli errori di colui che gli ha sottratto la titolarità in Nazionale”. “Ma non é meglio Rui Patricio di Diogo Costa? Già alla prima giornata aveva avuto una disattenzione clamorosa, facendosi scippare il pallone da dietro. Se l’attaccante non fosse scivolato, avremmo assistito ad un gol ridicolo”. “Come si dice metti Rui Patricio in portoghese?”. “Rui Patricio non fa le uscite ma Diogo Costa le sbaglia totalmente, il che è anche molto peggio“.