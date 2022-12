Calciomercato Roma, addio a titolo definitivo: Pinto vuole la “recompra”

Calciomercato Roma, si lavora per un addio a titolo definitivo già nella prossima finestra invernale: Pinto vuole la “recompra”

Lavora Pinto, per cercare di sfoltire la rosa e per cercare anche quelle risorse economiche che servono per riuscire a piazzare qualche colpo nella prossima finestra di mercato invernale. Non tiene banco solamente la questione Karsdorp all’interno di Trigoria, ma c’è anche un’altra questione che deve essere risolta.

Il nome in questione è quello di Filippo Tripi. L’ex capitano della Primavera giallorossa al momento non ha messo a referto nessuna presenza in stagione. E insieme al suo agente – lo stesso di Zaniolo, Claudio Vigorelli – sta cercando una soluzione per cercare di giocare nella seconda parte di stagione. Anche Pinto sembra convinto di questa cessione, ma vorrebbe mettere nell’affare un diritto di recompra, lo stesso che ha il Chelsea, ad esempio, per Abraham nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, pista belga per Tripi

Secondo le notizie che sono state riportate da LaRoma24, in questo momento la pista estera, e precisamente quella belga, sembra essere quella bella calda. Per Tripi si potrebbe aprire la soluzione Kortrijk, società che lo scorso anno ha “ospitato” Reynolds prima che l’esterno americano andasse al Westerlo.

Il nodo della questione a quanto pare è quello del contro-acquisto che la Roma vorrebbe mettere come soluzione finale perché nonostante in questa stagione il classe 2022 ancora non ha trovato spazio, ha delle caratteristiche che forse potrebbero tornare utili nei prossimi anni. Tripi è un difensore centrale che all’occorrenza può essere impiegato anche in mezzo al campo: e già la duttilità non è una caratteristica di poco conto. Insomma, la Roma ci crede ancora, ma al momento non ne ha bisogno.