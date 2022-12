Calciomercato Roma, sogno Europeo: non solo Juventus e Inter

Calciomercato Roma, per lui il sogno è l’Europeo. Non solo Juventus e Inter mettere pressione, e paura, a Tiago Pinto

C’è una questione in casa Roma che forse sarebbe meglio affrontare subito per non rischiare di rivivere un qualcosa che un po’, l’amaro in bocca, lo ha lasciato. C’è un elemento in scadenza di contratto che ha dalla sua parte la possibilità di decidere, nel momento in cui scatterà l’opzione per il rinnovo, se accettare o meno di continuare in giallorosso. Ok, il nome non è più un segreto: Smalling.

Prima è uscita l’Inter come possibile squadra interessata al giocatore: Marotta sogna il colpo alla Mkhitaryan, strappato ai giallorossi la scorsa estate. Il centrocampista armeno era nella stessa situazione contrattuale del difensore inglese e poi ha deciso di accettare la corte dei nerazzurri. A ruota si è inserita la Juventus. Lì, a Torino, la prossima estate si prevede una rivoluzione in difesa. Allegri stima Smalling e lo vorrebbe, e Cherubini avrebbe già iniziato a sondare il terreno. A tutto questo, secondo quanto riportato da Daniele Trecca nella diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, c’è da segnalare anche l’interesse di qualche squadra inglese.

Calciomercato Roma, sirene dalla Premier per Smalling

“Il suo sogno è l’Europeo e lui è convinto di poter dimostrare il suo valore. Ci sono delle sirene inglesi per lui. Smalling è convinto che tornare in Inghilterra lo potrebbe riavvicinare alla Nazionale. Occhio perché sappiamo anche che il Tottenham cerca un difensore”. Insomma, per Smalling, la concorrenza è davvero importante e potrebbe anche portare ad un addio.

L’inglese, stimato da Mourinho, è un punto fermo della formazione giallorossa, sia se gioca a tre, sia se si scende in campo con quatto elementi dietro. Sarebbe un colpo duro da digerire, in caso di addio, per lo Special One.