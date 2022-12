Calciomercato Roma, la Juventus non ha scampo: “Soluzione low cost”

Le manovre di mercato della Roma si intrecciano in maniera importante con quelle della Juventus: la rivelazione a TV PLAY.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, il tam tam mediatico legato ai possibili nuovi innesti già da tempo continua a catalizzare l’attenzione mediatica.

Una campagna trasferimenti alla quale la Roma si affaccia con la volontà di operare con intelligenza e sagacia, per risolvere le diverse grane che si sono improvvisamente palesate. Una situazione da monitorare con attenzione è per forza di cose quella relativa al futuro di Rick Karsdorp. Presentatosi regolarmente alle ultime sedute di allenatore, l’olandese è al centro di diverse voci, che però fino a questo momento non hanno portato a trattative concrete.

Calciomercato Roma, l’incrocio sulle corsie esterne con la Juve: l’annuncio a TV PLAY

Uno dei club che ha manifestato un certo interesse per Karsdorp è la Juventus, che però si sarebbe limitata a meri sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

I bianconeri vogliono comunque regalare ad Allegri un’alternativa a Juan Cuadrado, utilizzato senza soluzione di continuità in questo primo scorcio di stagione. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, il giornalista di Tuttosport Daniele Galosso ha fatto il punto della situazione in merito alle prossime mosse della “Vecchia Signora“:

“Prossimo acquisto della Juventus? Si cercherà di puntellare il meno possibile la rosa: nell’organico a disposizione di Allegri, l’unica falla riguarda gli esterni. In particolar modo la coppia di destra, con Cuadrado che è stato utilizzato anche già del dovuto. Nel 3-5-2 le corsie sono rimaste scoperte. Quindi direi che il mirino della Continassa è puntato li, verso una soluzione low cost, per non andare a gravare sulle casse della società. Qualora si dovesse operare su un profilo specifico, allora si dovrebbe guardare a centrocampo, soprattuto se Pogba tornerà a disposizione.”