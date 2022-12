Calciomercato Roma, doccia gelata Blues: inserimento a sorpresa

Calciomercato Roma, l’inserimento del Chelsea e nuovo ribaltone per l’attaccante. Scenario stravolto: le ultimissime.

A caccia di occasioni. Con questo spirito la Roma vuole puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho, monitorando con estrema attenzione anche le diverse situazioni in uscita che potrebbero materializzarsi da un momento all’altro.

Oltre ad attenzionare il dossier legato all’erede di Karsdorp e scrutare l’orizzonte per quel colpo in difesa da tempo in cantiere, i giallorossi potrebbero muovere passi concreti anche in attacco, qualora dovessero presentarsi situazioni intriganti. Sotto questo punto di vista, uno dei profili che è tornato a circolare in orbita Roma è quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese, ormai ai ferri corti con il Barcellona, è in procinto di cambiare aria. Accostato nuovamente ai club italiani, l’ex Lione ha già rispedito al mittente un’offerta del Galatasaray, che ha provato a tastare esplicativamente il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Depay

Al momento solo il club turco di Istanbul ha mosso passi concreti per l’acquisto di Depay, che comunque nei mesi scorsi era stato accostato a diversi club della Premier. Tra questi impossibile non menzionare il Manchester United, a caccia di rinforzi importanti a maggior ragione dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, però, nella corsa a Depay potrebbe aggiungersi anche il Chelsea. I Blues, infatti, avrebbero avviato i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione, e potrebbero affondare il colpo nel caso in cui si dovessero aprire scenari concreti. Un’opzione che potrebbe diventare intrigante nel caso in cui l’olandese dovesse riuscire a liberarsi a zero dal club londinese. Scenario che fino a questo momento non si è ancora materializzato, visto che i blaugrana preferirebbero intascare qualcosa dalla cessione del proprio attaccante. Staremo a vedere cosa succederà, con la Roma che monitora il da farsi.