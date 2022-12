Juventus, allarme calciatori: “Squalifica anche per chi non è più sotto contratto”

Juventus, scatta l’allarme anche per i calciatori che adesso non sono sotto contratto. “Anche per loro c’è il rischio di squalifica”

La cosa certa è che la giustizia farà il proprio corso. E su questo non ci piove. Ma più passa il tempo e più si leggono bene le carte dell’inchiesta che ha coinvolto la Juventus, più emergono dei particolari che danno un ulteriore quadro di quello che potrebbe succedere.

Nel corso di questo periodo, dopo le dimissioni di Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione, s’è parlato anche di penalizzazioni in classifica, di retrocessioni e qualcuno ha anche chiesto la radiazione della società bianconera. Ovviamente in quest’ultimo caso sono stati i tifosi delle altre squadre a lanciare la bomba, ma non ci sarà nulla. Almeno sotto questo aspetto. Come detto però il processo dovrà essere affrontato e a cercare di fare altra chiarezza ci ha pensato il giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni.

Juventus, i giocatori rischiano la squalifica

Intervenuto alla diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, Piccioni ha sottolineato un paio di cose. Quella più importante ve la riportiamo fedelmente. Si parla della manovra stipendi, quella che adesso è nel mirino delle autorità competenti: “A rischio non ci sono tutti i giocatori perché qualcuno non ha sottoscritto, parliamo della seconda manovra stipendi, relativa alla stagione 20/21, manovra di cui non si era a conoscenza, quella 19/20 era nota.

“Al momento attuale il fatto – ha spiegato il giornalista – che si siano concordate pattuizioni a forma non regolarmente per le NOIF e in ambito di giustizia sportiva si rischia qualcosa, poi chiaramente c’è una difesa, ci sarà una chiusura indagini e sarà invitato il tutto alle persone coinvolte. Avranno quindi la possibilità di affrontare un processo e uscirne senza squalifiche, dal punto di vista del codice c’è però anche il rischio di squalifica per i tesserati che hanno sottoscritto gli accordi non depositati. Rischiano anche i giocatori che non sono più sotto contratto sulla Juventus”. Insomma, una situazione che potrebbe coinvolgere molti calciatori.