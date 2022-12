Calciomercato Roma, Frattesi resta dietro: sorpasso a centrocampo

Oltre che per l’arrivo del 2023 è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato. José Mourinho spera nell’arrivo di alcuni rinforzi per dare l’assalto alla zona Champions League e per provare a fare subito il bis dopo la Conference League della passata stagione, con un occhio di riguardo per Coppa Italia ed Europa League. Il nome più chiacchierato in ottica Roma negli ultimi giorni è stato senza dubbio Frattesi.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!