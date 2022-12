Calciomercato Roma, obiettivo numero uno Juventus: decisione last minute

Il calciomercato sta per aprirsi e la Juventus avrebbe una priorità: decisione che verrà presa all’ultimo momento dalla Roma

Il countdown finalmente sta per terminare. Da quando è iniziata la sosta per il Mondiale sembra passata un’eternità, ma ora mancano solo due giorni all’apertura ufficiale del calciomercato e quattro al ritorno in campo della Serie A. Per entrambe le cose la Roma vuole farsi trovare pronta. Tiago Pinto è al lavoro per acquisti e cessioni mentre Mourinho prepara la squadra per la partita contro il Bologna.

Nel frattempo in casa Juventus si continua a guardare con interesse tra le fila della Roma, con un giocatore che sarebbe diventato la priorità per gennaio. Per questo affare la Roma però vuole prendere tempo e decide di aspettare l’ultimo momento, quando il calciomercato sarà vicino alla chiusura, ovvero a fine gennaio.

Calciomercato Roma, Karsdorp obiettivo numero uno della Juventus: i giallorossi prendono tempo

Tra azioni legali e la rottura con Mourinho e la società, il futuro di Rick Karsdorp appare sempre più lontano da Roma. Il terzino olandese difficilmente riuscirà a ricucire il rapporto con il tecnico portoghese, così Tiago Pinto è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. La volontà della Roma è di cederlo a titolo definitivo a gennaio, ma l’ostacolo è la valutazione di 10 milioni fatta dai giallorossi.

A continuare a osservare con interesse l’olandese è la Juventus, che sulla fascia destra cerca un’erede di Juan Cuadrado, il cui contratto scadrà a giugno. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ Karsdorp sarebbe l’obiettivo principale della Juventus al momento per la fascia destra. Infatti verso la fine del mercato, se la Roma non riuscisse a vendere l’olandese all’estero, potrebbe decidere di aprire al prestito. Questo porterebbe la Juventus ad affondare il colpo per Karsdorp, che con un operazione low cost andrebbe a colmare la lacuna sulla fascia, in attesa dell’estate prossima quando la Juventus potrà pensare di investire su altri profili, tra cui il giovane Fresneda accostato anche alla Roma. Dunque il possibile passaggio di Karsdorp alla Juventus sarà da valutare negli ultimi giorni di calciomercato.