Panchina Portogallo: il nome del nuovo allenatore

Il Portogallo continua a essere alla ricerca di un nuovo tecnico e tra i nomi accostati c’è stato anche quello di Mourinho: la decisione per la panchina

Il futuro della panchina del Portogallo è ancora tutto da scoprire. La delusione per il Mondiale è ancora viva, l’eliminazione contro il Marocco ha lasciato il segno, soprattutto per quanto riguarda il futuro in panchina della Nazionale. Infatti dopo il Mondiale in Qatar è arrivato l’addio in panchina di Fernando Santos, che ha spesso lasciato in panchina anche un certo Cristiano Ronaldo.

Così sono partiti i casting per trovare il nuovo allenatore della Nazionale portoghese e il nome più discusso negli ultimi tempi è stato quello di José Mourinho. Per la Roma l’addio dello ‘Special One’ è una opzione non ponderata, visto il contratto fino al 2024 con giallorossi. Il Portogallo però potrebbe aver preso la sua decisione per il nuovo allenatore a cui affidare la Nazionale.

Portogallo, niente Mourinho: Roberto Martinez il nome nuovo per la panchina

José Mourinho è stato il nome preferito dalla Federazione portoghese per ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale dopo l’addio di Fernando Santos. Il tecnico della Roma è legato ai giallorossi fino al 2024 e anche l’opzione del doppio incarico sembrerebbe non convincere. Così, inevitabilmente, il Portogallo cerca un altro profilo per la panchina della Nazionale.

Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, questo profilo potrebbe essere quello di Roberto Martinez. L’allenatore spagnolo dopo la delusione nel Mondiale in Qatar col Belgio, eliminato addirittura dopo la fase a gironi, potrebbe tornare sulla panchina di una Nazionale, ma questa volt quella portoghese. La scelta del tecnico dovrà essere tra quella di tornare ad allenare un club oppure continuare con il percorso delle Nazionali. Dunque il Portogallo potrebbe essere vicino alla scelta definitiva per la propria panchina. Inoltre Martinez, qualora scegliesse il Portogallo, sarebbe il primo allenatore spagnolo a guidare la Nazionale lusitana. Un ennesimo passo verso l’addio all’opzione di vedere José Mourinho sulla panchina del Portogallo e dunque strappato alla Roma in anticipo, cosa che per un po’ ha fatto tremare i tifosi giallorossi.