Roma-Fiorentina, UFFICIALE: infortunio e riabilitazione iniziata

Roma-Fiorentina, infortunio in settimana e percorso di riabilitazione già avviato. Arriva il comunicato ufficiale della società.

Come emerso in queste ultime ore, sono stati tanti gli episodi in grado di tenere alta l’attenzione e la tensione all’ombra del Colosseo, alla luce di una serie di eventi susseguitisi in poco tempo e in grado di generare discussioni e timori in poco tempo. Già l’ambiente non era dei più sereni, al netto del bel pareggio di Milano, arrivato sì al termine di una prestazione quasi anonima ma certamente sottintendente la grande capacità degli uomini di Mourinho di non morire mai.

Una grande qualità che certamente non può essere fatta passare in secondo piano e di cui bisogna tenere considerazione in qualsivoglia computo o giudizio circa l’operato della squadra o dello stesso Special One. Su quest’ultimo sono arrivate non poche polemiche alla luce di una non felicissima resa di gioco da parte dei giocatori, nonché di gestioni e uscite mediatiche particolari quanto polemiche.

Roma-Fiorentina, scontro di gioco e infortunio: il comunicato ufficiale

Basti pensare a quanto accaduto in queste ore con Candela nonché alla grande attenzione generata dal confronto nato con Tiago Pinto circa l’importanza della squadra e quelli che possono essere gli aneliti annuali di una rosa che è comunque migliorata in diversi aspetti dopo il calciomercato estivo.

Senza pensare troppo al futuro a lunga gittata o su accaduti che potrebbero depauperare l’attenzione di una piazza e un club che deve ragionare step by step, concentrandosi sulle priorità. Una di queste risponde certamente al nome di Fiorentina, nobile e prossima avversaria della Roma domenica sera. In vista della sfida agli uomini di Italiano, destinata ad avere un certo peso ai fini di classifica e nuovi giudizi, arriva proprio dal club toscano il comunicato ufficiale circa le condizioni di un giocatore.

Ci riferiamo a Martinez Quarta, circa il quale si legge quanto segue. “Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta, nel corso della gara di Coppa Italia Fiorentina – Sampdoria, in seguito ad uno scontro di gioco, ha riportato la sublussazione della rotula destra. Gli esami diagnostici eseguiti nella giornata odierna hanno escluso lesioni ossee e capsulo-legamntose. Il calciatore ha iniziato il percorso di riabilitazione e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni“.