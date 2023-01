Calciomercato Roma, telenovela Zaniolo: la scelta del calciatore si sarebbe già concretizzata. Le ultime de “La Gazzetta dello Sport”.

Volente o nolente Zaniolo ha sempre catalizzato l’attenzione mediatica. Mai come questa volta, però, le indiscrezioni legate al futuro del tuttocampista della Roma stanno prendendo quota.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che il numero 22 giallorosso ha deciso di lasciare la Roma. Messi in stand-by i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, Zaniolo avrebbe già comunicato al club l’intenzione di partire subito. Pinto non si è affatto scomposto. Chi vuole Zaniolo deve mettere sul piatto un’offerta compresa tra i 35 ed i 40 milioni di euro. La formula privilegiata sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo, con la Roma che al massimo direbbe sì ad un prestito con obbligo di riscatto. Condizioni che fino a questo punto si sono rivelate uno scoglio importante per i diversi club che hanno effettuato sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, Zaniolo ha scelto il Tottenham: Vigorelli pronto a volare a Londra

Dalla Premier in realtà qualcosa si è già mosso, con il Tottenham che non si è limitato a tastare il terreno. Gli “Spurs”, infatti, sono arrivati a mettere sul piatto 30 milioni di euro (bonus compresi) raggiungibili attraverso la qualificazione in Champions League. Si tratta di una formula che non accontenta la Roma, che come già ribadito, si auspica una cessione a titolo definitivo.

Tuttavia Zaniolo avrebbe già chiarito come sia il Tottenham la sua prima scelta. Gli Spurs spingono sull’acceleratore, al punto che anche ieri ci sarebbe stato un contatto tra gli uomini mercato degli Spurs e l’agente del calciatore.

Per provare a sbloccare il rebus Vigorelli avrebbe già programmato un viaggio a Londra. Il tempo comincia a stringere e la soluzione dell’enigma andrà trovata a stretto giro di posta. Pinto, nel frattempo, lavora sottobraccio per l’erede, al punto che avrebbe già individuato Ziyech come possibile sostituto di Zaniolo. Asse Roma-Londra rovente: si prospettano ore assolutamente roventi sotto questo punto di vista. Del resto la chiusura della sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina…