Calciomercato Roma, Zaniolo: inglesi bruciate, l’offerta del Milan

Calciomercato Roma, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono l’attaccante Nicolò Zaniolo lontano dalla capitale, l’offerta del Milan.

Sin dal suo arrivo nella capitale Nicolò Zaniolo è stato uno dei calciatori più chiacchierati della rosa della Roma. Il calciatore arrivò tra lo scetticismo generale dei tifosi attraverso l’operazione che portò Radja Nainggolan a Milano, sponda neroazzurra, ma riuscì a dimostrare tutto il suo talento fin dalle prime uscite con questa maglia.

Purtroppo gli infortuni hanno minato la crescita del ragazzo, che nel corso della sua breve carriera ha subito interventi a entrambe le ginocchia, senza i quali probabilmente oggi sarebbe potuto diventare un calciatore di un altro livello.

Sia la Roma che i suoi tifosi non lo hanno mai abbandonato durante questo percorso. A dimostrazione del grande affetto che i ragazzi hanno sempre provato per lui ci fu lo striscione esposto a Trigoria poco prima di un derby con le parole “Vincete per Zaniolo” dopo che fu deriso proprio dai laziali a seguito dei suoi infortuni.

Ad oggi il rapporto tra lui e i tifosi è ai minimi storici, complici anche le notizie che circolano negli ultimi giorni, secondo le quali il ragazzo avrebbe chiesto la cessione già a gennaio, cosa che ha attirato l’attenzione non solo degli inglesi ma anche di alcune società italiane, Milan su tutti.

Calciomercato Roma, il Milan anticipa le inglesi per Zaniolo

Da quando si è arrivati alla decisione della cessione di Zaniolo il calciatore è stato accostato a tantissimi top club, tra cui il Tottenham di Antonio Conte. Inizialmente si pensava che una spesa simile per un calciatore si di livello, ma con numeri non certo entusiasmanti, sarebbe potuta essere alla portata solo delle casse dei club inglesi, ma potrebbe non essere così.

Secondo le ultime indiscrezioni l’attaccante sarebbe stato offerto anche al Psg, che avrebbe dovuto mandare alcuni emissari a visionarlo già durante l’ultima partita di campionato, se non fosse che alla fine il ragazzo non fu convocato a causa di alcuni problemi di salute.

Ad anticipare la concorrenza a sorpresa però potrebbe essere il Milan di Stefano Pioli, che potrebbe battere la concorrenza di Tottenham e Brighton presentando alla Roma un’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni ed un contratto per il calciatore che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni. Questa almeno sarebbe la proposta secondo quanto riportato da “Repubblica.it”.

La priorità in casa rossonera resta il rinnovo di Leao, tuttavia la proprietà potrebbe pensare di tentare un affondo su Zaniolo per regalare al mister un reparto offensivo di qualità assoluta, in grado di riaprire la corsa Scudetto.

L’offerta del Milan non sembra in linea con le richieste della Roma, però il calciatore vorrebbe restare in Italia e così la sua volontà potrebbe risultare decisiva, con buona pace dei club inglesi interessati al suo cartellino.