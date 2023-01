Calciomercato Roma, infortunio e soldi freschi: nuova offerta in Serie A

Calciomercato Roma, nuova ‘apertura’ giallorossa: spunta un’altra pretendente in Serie A, gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte sottolineato, la campagna acquisti invernale dei giallorossi sembrava destinata a regalare poche emozioni fino a qualche settimana fa, quando c’erano tutti i presupposti per credere che Ola Solbakken sarebbe stato l’unico elemento in grado di regalare qualche novità al mondo giallorosso in questo primo mese dell’anno.

Operare sul mercato a gennaio non è facile (Todd Boehly e i suoi colleghi di Premier sono da sempre un caso a parte) ma la Roma anche in passato ci aveva abituato ad assistere ad operazioni concrete quanto funzionali, finalizzate al garantire nuovi coadiuvanti alla squadra per poter meglio approcciare alla seconda parte di stagione. L’esempio di Sergio Oliveira lo scorso anno è certamente tra i maggiormente emblematici ma, come si diceva, fino a qualche settimana fa non c’erano i presupposti per assistere nemmeno a piccole limature come accaduto in passato.

Calciomercato Roma, nuova pretendente in Serie A per Shomurodov: Pinto può cambiare idea

Questo soprattutto alla luce dei non pochi sacrifici fatti la scorsa estate nonché dell’attesissimo rientro di Wijnaldum, destinato a rappresentare il vero grande rinforzo per uno dei reparti nei quali la squadra abbia palesato le maggiori defezioni nel corso degli ultimi mesi. Andando però a ricordare la questione Zaniolo, basti adesso il sapere che quest’ultima potrebbe avere una grande ingerenza sui futuri piani di Pinto e colleghi, il cui modus operandi potrebbe in queste ultime battute di mercato essere sovvertito.

Se in quel di Trigoria (contro le previsioni di Mou) sarà recapitata un’offerta in grado di soddisfare i giallorossi, Nicolò lascerà la Capitale, lasciando un gap che ai piani alti del centro sportivo cercheranno prontamente di colmare. In attesa di novità su tale fronte, però, non sfugga quanto riferito da Flavio Maria Tassotti su un’altra vicenda che, prima dei ‘mal di pancia’ di Zaniolo, rappresentava una delle priorità per i giallorossi.

Ci riferiamo all’addio di Eldor Shomurodov, mai effettivamente in grado di soddisfare le aspettative giustificate anche dall’importante investimento di circa due anni fa. L’ex Genoa è stato in queste settimane cercato anche dal Lille di Fonseca, oltre che dalle solite Bologna e Torino. Al corpo di interessate si aggiunge però anche l’Hellas Verona, consapevole di essere prossima al salutare il talentuoso centrocampista Ilic, corteggiato con grande veemenza dal Marsiglia.

I soldi provenienti dalla sue cessione potrebbero finanziare parte dell’operazione Shomurodov, memori anche dell’infortunio di Henry, uscito dal campo in barella piangendo. In questi giorni la Roma potrebbe aprire a scenari di prestito oneroso senza obblighi.