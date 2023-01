Calciomercato Roma, doppio colpo Conte: effetto domino immediato

Calciomercato Roma, per riuscire a prendersi una qualificazione Champions difficile Conte è pronto al doppio colpo. Effetto domino immediato

Antonio Conte nell’ultimo periodo ha mostrato una certa insofferenza nei confronti della dirigenza del Tottenham. Un’insofferenza che ha portato anche allo stop almeno per ora di tutte quelle che sono le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Sta facendo delle pressioni il tecnico sul mercato: vuole innesti, per cercare intanto di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. E, a quanto pare, gli Spurs lo starebbero per accontentare. Dopo aver chiuso per Dajnuma, che è già a disposizione del tecnico, adesso le attenzioni sono tutte per i difensori, un reparto che a quanto pare ha bisogno di innesti. E Conte starebbe accarezzando l’idea del doppio colpo: Hincapie del Bayer Leverkusen – così come riportato dal Sun – e Pedro Porro dallo Sporting Lisbona, così come anche le informazioni in possesso di Asromalive.it possono confermare.

Calciomercato Roma, doppio colpo Conte: scatta l’effetto domino

E scatta in questo modo anche l’effetto domino. Che riguarda anche se non del tutto la Roma. Che però, c’è da dirlo, su Bellerin ci ha messo gli occhi soprattutto nel momento in cui si è rotto tutto con Karsdorp. L’esterno del Barcellona, Pinto, lo ha valutato, non andando comunque mai fino in fondo perché l’olandese fino al momento è ancora in rosa. Insomma, un colpo accarezzato anche in questo caso ma niente di più.

Certo, se Karsdorp dovesse uscire in quelli che saranno gli ultimi due giorni di trattative, allora le cose potrebbero cambiare, ma a quanto pare, e secondo quanto scritto da The Athletic, lo Sportig Lisbona che starebbe per perdere Pedro Porro avrebbe messo nel mirino l’esterno del Barcellona. Ma ad una condizione, così come noi di AsRomalive.it abbiamo racconto: che lo stesso si svincoli dalla squadra di Xavi e firmi a parametro zero, senza nemmeno un euro per il cartellino. Si potrebbe anche fare, a dire il vero, visto che il minutaggio dello spagnolo è minimo. Ma sarà sicuramente poco il margine di manovra. I giorni alla chiusura delle operazioni sono pochi, pochissimi. E allora potrebbe anche rimanere così, tutto fermo. E chissà che se le cosi non si sblocchino Pinto, anche per la prossima stagione, non possa ripensare di nuovo all’ex Arsenal che, in Spagna, non ha avuto fortuna.