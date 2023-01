Formazioni ufficiali Napoli-Roma: la decisione su Kvaratskhelia

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Mourinho e Spalletti in vista del big match in programma al “Maradona”.

L’attesa sta per finire. Il posticipo domenicale della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A mette difronte Napoli e Roma, in una gara mai banale e che potrebbe dire molto sulle ambizioni europee della compagine di José Mourinho.

Si affrontano infatti due squadre in salute. Il Napoli sta letteralmente volando e vuole capitalizzare in maniera decisiva le difficoltà riscontrate nell’ultimo periodo da Inter e Milan. Gli uomini di Spalletti, però, se la vedranno con una Roma che non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale, anzi. Grazie ad una striscia importanti di risultati utili consecutivi ottenuti in questo primo scorcio di 2023, Dybala e compagni scenderanno in campo al “Maradona” con la voglia di mettere in mostra gli enormi passi in avanti evidenziati nell’ultime periodo. Nella conferenza stampa di presentazione alla gara Mourinho aveva giocato a carte scoperte, annunciando di fatto gli undici che sarebbero scesi in campo.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

In attacco lo Special One conferma il tandem Dybala ed Abraham che tanto bene ha fatto nelle ultime apparizioni stagionali. A centrocampo spazio a Cristante, Matic e Pellegrini: il capitano della Roma dovrebbe agire all’occorrenza e come trequartista, ma ovviamente la sua posizione varierà a seconda dei frangenti della partita. Per sostituire lo squalificato Celik spazio a Zalewski, che dunque agirà sulla corsia destra. Sull’altro versante, invece, spazio a Spinazzola, di nuovo titolare. Davanti a Rui Patricio solito trio difensivo costituito da Mancini, Smalling ed Ibanez. Per quanto concerne i partenopei, invece, Kvaratskhelia torna dal primo minuto: il georgiano agirà sulla corsia mancina a supporto della punta centrale Osimhen.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.