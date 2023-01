Napoli-Roma, giallo prima del match: ora è ufficiale

Napoli-Roma, scoppia il giallo a poche ore dal match del Maradona tra gli azzurri e la Roma di Mourinho, ecco cosa è successo

Quella tra Napoli e Roma è allo stato attuale una delle rivalità più accese della Serie A. In passato le due tifoserie erano legate da un gemellaggio. Ora non è più così, come confermato dagli episodi di cui si sono rese protagoniste, ultima in ordine cronologico gli scontri avvenuti sul raccordo. Scontri che hanno portato al divieto di poter seguire la squadra in trasferta.

Verosimilmente il match con il Napoli non avrebbe comunque ospitato tifosi giallorossi, se non residenti fuori dal Lazio, come è spesso accaduto negli ultimi anni dopo i fatti della finale di Coppa Italia, dove perse la vita Ciro Esposito.

Oggi la squadra di Spalletti è lanciatissima verso la conquista del terzo Scudetto della sua storia, e questa sfida rappresenta un altro importantissimo tassello verso questo risultato. Dall’altra parte gli uomini di Mourinho vengono da un momento complicato (ovviamente fuori dal campo), a causa di Nicolò Zaniolo e della sua decisione di lasciare Roma, salvo poi rifiutare l’unica offerta concreta recapitata a Tiago Pinto.

Classifica alla mano invece i giallorossi dovrebbero essere più che motivati in vista di questa sfida, visto di quanto si è ridotta la distanza da chi li precede (Milan secondo a -1), tuttavia un “giallo” emerge poco prima della gara, ecco cosa sta succedendo.

Napoli-Roma, giallo prima dell’inizio del match

A poche ore da quello che potrebbe essere già un match decisivo per il campionato emergono alcuni incredibili dettagli, riportati proprio dal Napoli sui suoi canali ufficiali. Sul profilo Twitter della società campana è apparsa una nota ufficiale del club che fa chiarezza su alcune vicende extra campo della squadra di Spalletti.

“Alcuni media sottolineano che alla vigilia della partita contro la Roma, il Napoli non sia andato in ritiro. Serve maggiore attenzione.” Questo il comunicato apparso su Twitter, che fa riferimento ad un altra nota del club:

Il Napoli, in questa stagione, non ha mai pernottato la sera prima della gara in albergo quando si è giocato al Maradona nelle partite serali di campionato e di Champions League. Così il club campano ha voluto lanciare un messaggio ai media nazionali, colpevoli secondo loro di essere poco informati.

I tifosi del Napoli non hanno reagito bene a questo comunicato, offendendo e denigrando nei commenti la stampa colpevole secondo loro di voler destabilizzare l’ambiente