Calciomercato Roma, addio Zaniolo: blitz a sorpresa, nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, la telenovela Zaniolo non si è ancora conclusa: nuovi sondaggi per capire la fattibilità dell’affare.

A caracollare l’attenzione mediatica negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato sono state le indiscrezioni riguardanti il futuro di Nicolò Zaniolo che alla fine è rimasto nella Capitale.

Sono stati molti i club della Premier League che hanno bussato alla porta della Roma per capire eventuali margini di manovra. I giallorossi, del resto, avevano aperto con convinzione all’offerta presentata dal Bournemouth, disposto a mettere sul piatto 27 milioni di euro più bonus, a cui aggiungere eventualmente i soldi ricavati dall’eventuale rivendita. Il giocatore ha prima rifiutato l’opzione, salvo poi ritornare sui suoi passi. Il Bournemouth, però, aveva già chiuso l’operazione Traoré e non ha avuto il potere economico di affondare il colpo per Zaniolo, per il quale sono arrivate delle offerte anche dal Leeds e dal Lipsia tra le altre. Nella lista di pretendenti al 22 della Roma figura anche l’Everton, che però non è riuscito a convincere Pinto con un’offerta importante.

In Italia il Milan ha sondato esplorativamente la situazione, ma i rossoneri avrebbero preferito imbastire l’operazione in prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Maldini, poi, non era disposto ad investire la cifra messa sul piatto dalla Roma. Zaniolo destinato a restare nella Capitale fino al prossimo giugno, dunque, o forse no.

Calciomercato Roma, il Galatasaray su Zaniolo: le ultime dalla Turchia

Stando a quanto trapela dalla Turchia, infatti, il Galatasaray nelle ultime ore avrebbe avviato i primi contatti per capire la fattibilità di un eventuale blitz per Zaniolo. A riferirlo è Ali Naci Kucuc, che svela come i giallorossi di Istanbul abbiano messo Zaniolo in cima alla lista dei desideri. Il “Gala” starebbe valutando diverse opzioni per puntellare il proprio attacco, al punto che avrebbe lanciato dei segnali di apprezzamento anche per Pulisic.

Non ci sono state ancora offerte ufficiali in tal senso, anche perché il Galatasaray vuole prima sfoltire l’organico con cessioni mirate prima di piazzare l’affondo decisivo. Si tratta comunque di una traccia da monitorare con estrema attenzione, in quanto foriera di possibili sviluppi. Ricordiamo che in Turchia il mercato in entrata chiude l’8 febbraio. Una settimana abbondante, dunque, per provare a capire se la telenovela Zaniolo potrà aggiornarsi con la definizione di una nuova puntata.