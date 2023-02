Furia giallorossa, subito via dalla Roma è il coro che si alza alla fine del primo tempo. Una decisione, loro, l’hanno già presa

La Roma è sotto alla fine del primo, all’Olimpico, contro la Cremonese. Non è stata una bella Roma, quella vista nella prima parte di gara, che ha fatto fatica a costruire qualcosa di positivo. Solamente una conclusione da segnalare, quella di Tahorovic, che ha centrato il portiere della truppa di Ballardini.

In ogni caso, la squadra ospite, è passata in vantaggio grazie al rigore realizzato da Dessers al minuto 27. Un fallo da rigore, commesso da Rui Patricio in uscita, ma propiziato evidentemente dall’erroraccio di Kumbulla, che stoppa male un pallone, e che manda in porta la squadra di Ballardini. Il portiere portoghese non ha altro da fare che stendere il diretto avversario. E mandare dagli undici metri l’attaccante ospite.

Furia giallorossa, social contro Kumbulla

Kumbulla, ovviamente, è entrato subito nel mirino dei tifosi sui social. Che non perdonano. Alcuni si chiedono se vedrà di nuovo il campo con Mourinho, altri insistono sul fatto che non sia da Roma. Qualcuno infine, ironicamente, dice al difensore albanese di andarsene in crociera, senza pensare ai soldi del viaggio, che verrà offerto. In poche parole, il colpevole è stato trovato. Anche a ragione, oseremmo dire.

Certo, qualcuno scrive anche che l’errore è anche di Volpato, che dà un pallone sanguinoso all’indietro. Un pallone che sicuramente doveva essere gestito meglio dal difensore. E adesso serve un’impresa, nel secondo tempo, per recuperare.