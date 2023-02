Calciomercato Roma, porte girevoli: sfida al Milan per l’eroe Mondiale

Calciomercato Roma, le porte sono girevoli: Pinto sfida il Milan e Maldini pr l’eroe Mondiale. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

La Serie A bussa alla porta della Liga. E nel mirino c’è finito un portiere che all’ultimo Mondiale si è messo in enorme evidenza con la maglia del Marocco. Sì, parliamo di Bono, estremo difensore del Siviglia, che sarebbe entrato nel mirino di alcuni club italiani.

E tra questi c’è la Roma, che in porta guarda con interesse a quelli che sono dei possibili sviluppi nei prossimi mesi. Rui Patricio per ora offre garanzie sia a Pinto che a Mourinho, ma l’estremo difensore portoghese ha un anno e mezzo ancora di contratto e al momento, vista anche l’anno di nascita scritto nella carta d’identità, non sembra avere grosse possibilità di ottenere il rinnovo. Ovvio che comunque lui non è un problema, ma chi sta dietro di lui non convince: Svilar infatti è uscito dai radar ed è anche per questo che il gm, nel corso degli ultimi mesi, si è iniziato a guardare intorno mettendo nel mirini alcuni portieri italiani: Vicario e Carnesecchi innanzitutto. Ma la concorrenza come vi abbiamo raccontato è bella ampia.

Calciomercato Roma, interesse per Bono

Ora, è anche per questo motivo che secondo fichajes.net nel mirino della Roma c’è finito il 31enne portiere del Siviglia di Monchi. Che non piace solo ai giallorossi ma anche a Maldini, che è alla ricerca di un elemento che lasci dormire sonni tranquilli a Pioli nel momento in cui Maignan è fuori, come in questo momento.

Bono ha un contratto in scadenza nel 2024 e dalle parti dell’Andalusia stanno cercando di capire se monetizzare o meno. Ma non sarà di certo facile riuscire a prendere un portiere che si è dimostrato altamente affidabile: su di lui infatti ci sono gli occhi anche delle solite squadre di Premier League che hanno delle disponibilità economiche che nulla hanno a che fare con quelle delle italiane. Leeds e West Ham avrebbe infatti iniziato i sondaggi per il giocatore. Sondaggi che presto si potrebbe trasformare in vere e proprie trattative di mercato. Ecco, il quadro comunque adesso c’è. E Bono potrebbe essere davvero un obiettivo della Roma. Magari subito, la prossima estate, per alternarsi con Rui Patricio per poi diventare il titolare l’anno dopo. Vedremo.