Pellegrini amaro: “Niente scuse sulle mie condizioni”. E fa un appello

Pellegrini amaro dopo la partita di ieri contro la Cremonese: “Niente scuse sulle mie condizioni”. E fa anche un appello ai compagni

La Roma ci teneva davvero alla Coppa Italia. E ci tenevano anche i tifosi, che hanno regalato un altro sold out ieri sera all’Olimpico, di mercoledì sera, e nemmeno con una temperatura agevole, alla squadra di Mourinho. Un sold out immeritato, e i fischi finali che hanno accompagnato dal campo l’uscita dei giocatori sono la dimostrazione della delusione.

Una delusione mostrata anche da Mourinho nel post partita. Una delusione che anche Pellegrini – uno dei più criticati sui social insieme a Kumbulla e Celik – non ha nascosto nel post gara. Il capitano si è preso le sue responsabilità. “Una delusione incredibile, tre partite e potevamo essere in finale. Tenevamo molto alla Coppa Italia”.

Pellegrini: “Pensiamo all’Empoli”

Un Pellegrini che poco lucido quello visto ieri sera, assai lontano da quella che potrebbe essere una condizione fisica accettabile. “Non mi tiro indietro – ha detto nelle parole riportate questa mattina dal Corriere dello Sport – e non voglio parlare dei problemi fisici come scusante. A volte non sembra vero ciò che ci succede”.

“La voglia e l’impegno non mancano mai – ha aggiunto e concluso il capitano – né in me e nemmeno alla squadra. Ora però dobbiamo rialzarci perché già sabato torniamo in campo contro l’Empoli”. Un Empoli che sarà una brutta gatta da pelare dopo i risultati che la squadra di Zanetti ha conquistato in questo 2023, con la vittoria a San Siro contro l’Inter ad esempio, ma anche con l’affermazione in casa contro la Sampdoria. Una squadra quella toscana che sta vivendo un ottimo momento di forma e che verrà all’Olimpico per fare risultato. Servirà la migliore Roma per avere la meglio. Non certo quella vista ieri sera.