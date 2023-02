Juventus demolita, addio Vlahovic: l’affare si chiude così

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna arricchiscono lo scenario riguardante il bomber serbo.

La Juventus è riuscita a risollevarsi in Coppa Italia, battendo la Lazio e strappando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri, che martedì saranno impegnati all’Arechi contro la Salernitana, vogliono provare a ritagliarsi un ruolo importante in una stagione che, ora come ora, sembra assolutamente compromessa.

Quella che si è da pochi giorni gettata alle spalle la compagine bianconera non è stata sicuramente una sessione invernale di calciomercato roboante. La “Vecchia Signora”, infatti, ha sostanzialmente definito soltanto un’operazione importante in uscita, quella relativa a Mckennie. In entrata, invece, la Juve ha provato ad anticipare il rientro di Cambiaso, scontrandosi però con il muro eretto dal Bologna. La situazione chiaramente impone valutazioni oculate e nulla vieta di pensare che in estate, nel caso in cui dovessero arrivare offerte di un certo tipo, potrebbero partire anche diversi big.

Calciomercato Juventus, anche l’Atletico su Vlahovic

Un profilo che sta inevitabilmente calamitando l’attenzione mediatica è quello di Dusan Vlahovic. A lungo costretto a restare fermo ai box per una fastidiosa pubalgia, l’attaccante serbo sta ancora faticando ad inserirsi a pieno nello scacchiere tattico della “Vecchia Signora”. La Juve comunque punta moltissimo sul proprio gioiello, per il quale un anno ha sborsato qualcosa come 80 milioni di euro. La situazione, però, dovrà essere attenzionata, in quanto foriera di possibili sviluppi. Dalla Premier qualche segnale è trapelato, con Tottenham e United che avrebbero cominciato a sondare la situazione, pronti a sferrare il blitz nel caso in cui si palesassero le condizioni propizie.

In Spagna Vlahovic è stato accostato a Real Madrid e Barcellona, ma nelle ultime ore sarebbe stata caldeggiata anche l’opzione Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, i Colchoneros sarebbero intenzionati a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro. Offerta che gli iberici ritoccherebbero al rialzo nel caso in cui dovessero incamerare ufficialmente dei soldi dalle tante trattative ancora in ballo. Il possibile riscatto da parte del Chelsea di Joao Felix, ad esempio, potrebbe garantire all’Atletico soldi importanti da investire nell’immediato. A quel punto l’assalto a Vlahovic potrebbe diventare molto più che una semplice suggestione.