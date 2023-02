Roma, tegola per Mourinho: out per almeno un mese

Roma, tegola per Mourinho: il giocatore sarà out per almeno un mese. Il suo rientro non prima della gara contro la Juventus il 5 marzo.

Non c’è pace per Leonardo Spinazzola. L’esterno ha subito l’ennesimo infortunio e ne avrà per molto tempo, almeno secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da Il Tempo. La lesione alla coscia destra lo terrà fuori per almeno un mese, potrebbe rientrare, forse, nella gara contro la Juventus prevista all’Olimpico il prossimo 5 marzo. Non il massimo.

Sicuramente questo è un problema per Mourinho, che visti anche le defezioni sotto l’aspetto numerico in attacco, immaginava forse di poter impiegare El Shaarawi più avanti. Ma questo stop lo costringe a pensare ancora al Faraone come esterno mancino, dove si alternerà a Zalewski.

Le voci su Spinazzola, inoltre, cominciano a diventare sempre più importanti: il suo addio alla fine della stagione non sembra poi così lontano da divenire realtà appunto per questi continui infortuni che lo stanno mettendo fuori causa. Dopo la rottura del tendine d’Achille con la nazionale di Roberto Mancini all’Europeo, Spinazzola non è stato più lo stesso. Quel problema si è fatto sentire, eccome, e lo sta condizionando probabilmente ancora oggi.

Non buone notizie in questo caso, a differenza di Wijnaldum che ormai è pronto al rientro. L’olandese ha lavorato con la palla e contro il Lecce potrebbe tornare ad assaporare il dolce gusto dell’erba. Lui sì che potrebbe essere il vero innesto del mercato di gennaio della squadra giallorossa.