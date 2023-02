Dalla Roma al Napoli: colpo gobbo Spalletti, anche la Juve così va KO

Colpo clamoroso del Napoli che sta facendo di tutto per chiudere per il calciatore, con la Roma che purtroppo potrà fare solo da spettatrice

La sessione invernale di calciomercato si è da poco conclusa eppure Tiago Pinto non smette di lavorare senza sosta per cercare di accontentare le elevate richieste del mister José Mourinho. Doveva essere un mese “piatto” quello di gennaio per i giallorossi, impegnati solo a cedere i giocatori ritenuti in esubero dall’allenatore, ma così non è stato.

A dare una scossa (negativa) all’ambiente ci ha pensato Nicolò Zaniolo, comunicando alla società la sua scelta di voler abbandonare il club, scelta che non è affatto piaciuta alla tifoseria giallorossa. La sua è stata una vera e propria telenovela, in quanto l’unica squadra che ha presentato un’offerta concreta è stato il Bournemouth, squadra che in Premier rischia la retrocessione.

L’attaccante ha inizialmente rifiutato la destinazione, salvo poi tornare sui suoi passi quando ormai era troppo tardi ed ha rischiato di rimanere nella capitale e di conseguenza essere rilegato in tribuna fino al 2024.

Alla fine il Galatsaray si è rivelata la soluzione migliore per tutti e sia i tifosi che il ragazzo hanno potuto lasciarsi il peggio alle spalle. A impensierire la Roma però adesso ci pensa il Napoli che vuole piazzare il colpo a sorpresa che manderebbe su tutte le furie i giallorossi.

Dalla Roma al Napoli: colpo gobbo di Spalletti

Il Napoli ormai da questa estate segue con un certo interesse il mercato dei portieri. Tra i nomi del ds Giuntoli c’era quello di Keylor Navas, ex Real in forza al Psg, con il quale però alla fine non arrivò l’accordo.

Nonostante le ottime prestazioni di Alex Meret, grande protagonista del possibile scudetto del Napoli, Giuntoli è ancora al lavoro per rinforzare la rosa proprio in quel ruolo. Uno dei nomi sondati è proprio quello di Guglielmo Vicario, grande prospetto dell’Empoli seguito ormai da mezza serie A.

Su di lui c’è ovviamente anche l’interesse della Roma ma anche della Juventus, che sta già pensando al futuro, quando Szczesny andrà via da Torino. A lanciare la notizia è stato il portale Dailynews24 che parla di una cifra vicina ai 20 milioni di euro per convincere il club toscano a cedere il suo gioiello. Il Napoli fiuta il colpo, ma gli Azzurri aumenterebbero il pressing solo nel caso in cui si materializzasse la cessione di Meret. Ipotesi al momento soltanto utopistica.