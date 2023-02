Abraham-Lautaro Martinez, hanno già scelto: affare da 90 milioni

Calciomercato Roma, filo diretto con Lautaro Martinez: l’intreccio che fa tirare un sospiro di sollievo a José Mourinho.

Il pareggio ottenuto al “Via del Mare” contro il Lecce non può essere sicuramente considerato un passaggio a vuoto per la Roma di José Mourinho. Anche contro i salentini, infatti, Dybala e compagni hanno creato i presupposti per andare a segno in almeno cinque nitide circostanze, scontrandosi solo con un Falcone in versione deluxe.

Dall’inizio del 2023 la Roma ha guadagnato molto in termini di imprevedibilità di manovra. Non è un caso che i capitolini stiano creando con più continuità occasioni importanti con cui far male agli avversari anche grazie ad un redivivo Tammy Abraham. L’attaccante inglese si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista, mettendosi alle spalle le scialbe prestazioni con cui aveva chiuso assolutamente in ombra il 2022. L’ex bomber del Chelsea ha toccato il fondo non guadagnandosi neanche la convocazione di Southgate per i Mondiali in Qatar. Da quel momento, però, Abraham ha subito fornito risposte concrete, come solo attaccanti del suo calibro sanno fare.

Calciomercato Roma, Arsenal tra Abraham e Lautaro: adesso cambia tutto

Non è un caso che le sirene della Premier siano ritornate a suonare con una certa insistenza per l’attaccante della Roma, che il Chelsea potrebbe comunque ricomprare versando nelle casse dei capitolini 80 milioni di euro. La stessa cifra con cui, ad esempio, l’Arsenal potrebbe mettere eventualmente le mani su Lautaro Martinez, oggetto del desiderio dei Gunners. La proprietà del club londinese vuole fare un regalo importante ad Arteta, che si sta giocando il titolo in Premier League.

Ricordiamo che l’Arsenal ha sondato con interesse la situazione Abraham per capire eventuali margini di manovra. Una volta memorizzata l’intenzione della Roma di non svendere il proprio gioiello, la capolista della Premier avrebbe cominciato a tastare il terreno per Lautaro Martinez. A rivelarlo è Football Insider, che svela come i Gunners siano intenzionati a sferrare l’assalto decisivo per il bomber dell’Inter. Per l’argentino potrebbero bastare 80 milioni di sterline: cifra che l’Arsenal non avrebbe particolari difficoltà a stanziare, anche dopo aver condotto una sessione invernale di calciomercato da protagonista. L’eventuale acquisto di Lautaro escluderebbe chiaramente un ipotetico blitz dell’Arsenal per Abraham.