Salisburgo-Roma, l’errore costa caro: quattro bocciature pesanti

Salisburgo-Roma, i voti assegnati ai giallorossi dopo i primi novanta minuti dei play off di Europa League.

Lo status raggiunto da Pellegrini e colleghi dopo la vittoria in Conference League lo scorso anno porta la squadra di Mourinho ad affrontare la competizione europea “intermedia” con grande piglio e attenzione, consapevolmente delle proprie capacità nonché di limiti strutturali e numerici mai celati, nemmeno dallo stesso mister.

Le scelte di quest’ultimo hanno sin da subito restituito la consapevolezza della grande volontà di approcciare alla partita senza dare nulla per scontato, schierando di fatto la squadra di titolari, senza pensare troppo alla partita con il Verona di domenica o al ritorno di giovedì prossimo. I primi quarantacinque minuti sono stati contraddistinti da diverse occasioni da entrambe le parti, con i padroni del campo bravi a trovare più volte il tiro da fuori area, impensierendo Rui Patricio e portando Ibanez o Smalling a diversi interventi importanti.

Salisburgo-Roma, i voti ai giallorossi: errore carissimo e quattro bocciature

Pian piano la squadra di Mourinho è riuscita a recuperare terreno e fiducia, impensierendo le retrovie avversarie su qualche calcio piazzato e, soprattutto, con un Tammy Abraham apparso in uno stato di forma importante e felice, seppur non sufficiente a regalare il gol nei primi 45′. Sua l’occasione principale, propiziata dall’intelligente passaggio di prima da parte di Bryan Cristante.

Nel secondo tempo gli uomini di Mourinho hanno rasentato più volte il vantaggio, per poi cadere nei minuti finali, durante i quali gli austriaci sono riusciti a infliggere una sconfitta pesante quanto beffarda ad una Roma che dovrà adesso cercare di ribaltare il risultato giovedì prossimo. In attesa del non semplice impegno, riportiamo di seguito i voti assegnati ai giallorossi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Ibanez 6.5, Smalling 6, Mancini 6; Zalewski 6.5, Matic 5.5, Cristante 6.5, El Shaarawy 6; Pellegrini 6, Dybala 5.5; Abraham 6.5. Non felicissime le votazioni dei subentrati: Belotti 5.5; Celik 4.5; Wijnaldum sv.