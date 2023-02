Calciomercato Roma, affondo dalla Bundesliga: contatti già avviati

Calciomercato Roma, affondo dalla Bundesliga con i contatti che sarebbero già stati avviati. Il colpo a zero lo fanno in Germania

Sì, è vero, in alcuni momenti si parla sempre e solo ed esclusivamente di possibili colpi a parametro zero. Quelli che la Roma vorrebbe fare la prossima stagione così come successo la scorsa estate quando Pinto è riuscito a portare a Trigoria in poco tempo prima Matic, poi Dybala, poi Wijnaldum e anche Belotti. Insomma, en-plein.

Bene, anche nei prossimi mesi il gm portoghese, viste anche le ristrettezze economiche alle quali la Roma per via degli accordi con la FIFA deve far fronte, vorrebbe riuscire a rinforzare la rosa della squadra giallorossa piazzando dei colpi senza versare un euro. Si è parlato, sotto questo aspetto, di N’Dicka del Francoforte ma non solo, anche Grimaldo, ad esempio, è un altro che potrebbe di certo aumentare il livello tecnico della rosa. E infine si è parlato anche di Kamada, sempre dell’Eintracht e sempre col contratto in scadenza che non sembrerebbe essere propenso ad accettare l’offerta di rinnovo.

Calciomercato Roma, il Borussia ha parlato con gli agenti di Kamada

Sì, Kamada, 26 anni, nei mesi scorsi è stato anche accostato alla Roma, soprattutto dopo la tournée giapponese della truppa dello Special One. Il centrocampista è sicuramente un elemento di qualità, e di gamba, caratteristiche che lo hanno fatto mettere nel mirino dei giallorossi. Ma non è l’unico club, quello capitolino, ad aver acceso i riflettori sul giocatore.

Le informazioni riportate da Sport 1 infatti parlano di un incontro che già c’è stato con i dirigenti del Borussia Dortmund, sempre in Germania ovviamente, che lo vorrebbero nella propria rosa la prossima stagione. Kamada quindi stuzzica le idee ache ai club di Bundesliga. E non sarebbe di certo la prima volta che i gialloneri riescono a chiudere delle operazioni importanti sul mercato spendendo nulla o poco. Un interessamento concreto insomma. Uno di quelli che potrebbe sicuramente cambiare tutte le carte in tavola.