Calciomercato Roma, telenovela finita: l’annuncio di Smalling

Calciomercato Roma, annuncio in diretta: “Spero di rimanere”. Le parole che spazzano via ogni dubbio. Ecco le parole di Smalling

Giocherà dall’inizio anche stasera. Anche perché lui, domenica non ci sarà per squalifica. Ma anche se fosse stato disponibile, su Smalling Mourinho non avrebbe avuto nessun dubbio. Lo avrebbe fatto giocare dall’inizio in una partita fondamentale per la Roma come quella di stasera contro il Salisburgo.

I giallorossi si giocano il passaggio del turno contro la truppa austriaca che all’andata ha vinto uno a zero. Serve il ribaltone. Con Dybala e Pellegrini in campo. Ma Smalling oltre a questo pensa anche alla prossima stagione. Così ha parlato il difensore inglese a pochi minuti dal match in diretta su Sky.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Smalling

“Sono molto fiducioso. Sono concentrato sul raggiungere i traguardi di questa stagione. Ho un’opzione per il prossimo anno ma spero di rimanere qui anche per la prossima stagione e anche più a lungo”. Queste le parole del difensore inglese, che come sappiamo ha un’offerta della Roma sul piatto per un rinnovo annuale alle stesse condizioni oppure per due anni ma con cifre inferiori.

Un annuncio che comunque spazza via ogni dubbio. Chris a Roma sta bene, Chris è legato alla maglia della Roma. Forse basterebbe, o forse nemmeno, ritoccare leggermente quella cifra che Pinto gli ha messo sul piatto per chiudere in anticipo la telenovela. Con Smalling pronto, insomma, a mettere nero su bianco.