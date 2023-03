Intreccio Osimhen-Roma: nuovo ribaltone, Pinto prende nota

Calciomercato Roma, l’inserimento dello United e il nuovo colpo di scena: intreccio Abraham-Osimhen, ecco cosa cambia.

Al termine di una gara dai molti punti interrogativi la Roma di José Mourinho è uscita sconfitta dal confronto con la Cremonese. Dopo il successo ottenuto nella gara di ritorno dei play off di Europa League contro il Salisburgo, Dybala e compagni non sono riusciti a bissare la vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona.

Ai capitolini è mancata soprattutto la verve offensiva e la capacità di finalizzare l’importante mole di occasioni create. Anche contro la compagine di Ballardini la Roma avrebbe potuto e dovuto creare i presupposti per andare a segno in molte più circostanze. Leggerezze, ingenuità e letture poco cattive hanno fatto il resto, apparecchiando la tavola ad una Cremonese che ha giocato la partita della vita, conquistando tre punti storici. Reparto offensivo, dicevamo.

Sebbene manchino ancora alcuni mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, i rumours relativi ai possibili affari ancora in essere continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Ne sa qualcosa la Roma, con Pinto che dovrà puntellare un reparto offensivo orfano di Zaniolo ma non solo. Nelle ultime ore dall’Inghilterra si sono intensificate nuovamente le voci relative ad un possibile blitz dalla Premier per Tammy Abraham. Dopo aver chiuso il 2022 in ombra, infatti, l’attaccante inglese è ritornato con prepotenza a prendersi la scena. La Collection con Dybala si sta affinando sempre più ed Abraham sembra essere il lontano parente di quello avulso dalla manovra che non era riuscito a strappare neanche la convocazione ai Mondiali.

Calciomercato Roma, United su Osimhen: cosa cambia per Abraham

Sulle tracce del bomber della Roma ci sono da tempo diversi club inglesi, che però per svariati motivi non hanno ancora affondato il colpo. Del resto l’intento dei giallorossi è quello di non svalutare quello che viene considerato un patrimonio da valorizzare. Tuttavia se dovesse arrivare un’offerta importante, è chiaro che Pinto potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per trattare.

Il Manchester United, sotto questo di vista, ha lanciato timidi segnali di apprezzamento. I “Red Devils” hanno inserito l’attaccante giallorosso nella lista dei possibili acquisti con cui rivitalizzare un reparto al quale manca un vero numero 9. Secondo quanto riferito da “Football Insider”, però, lo United avrebbe cominciato a sondare con interesse anche la situazione relativa a Victor Osimhen. Il club inglese sarebbe particolarmente stuzzicato all’idea di mettere le mani sul centravanti del Napoli, reduce da una stagione straordinaria con la corazzata di Spalletti. Chiaramente serviranno almeno 100 milioni euro per lo United per mettere le mani su uno degli attaccanti più in forma del panorama calcistico internazionale. I “Red Devils” monitorano il da farsi, così come la Roma: se gli inglesi affonderanno il colpo per Osimhen, è chiaro che si tirerebbero fuori dalla corsa per Abraham. Staremo a vedere.