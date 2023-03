Calciomercato Roma, salta l’erede di Zaniolo: fa tutto la Juventus

Calciomercato Roma: ennesima gatta da pelare per Pinto che si vede sfilare dai bianconeri quello che doveva essere l’erede di Zaniolo

L’avventura di Nicolò Zaniolo a Roma è finita nel peggiore dei modi. Arrivato tra lo scetticismo generale nella trattativa che portò Nainggolan all’Inter, il ragazzo ha dimostrato sin da subito di avere qualcosa di speciale. L’esordio assoluto avvenne in Champions League contro il Real Madrid, dove Nicolò si mise subito in mostra con giocate spettacolari.

Da li a poco diventò un titolare inamovibile della rosa, fino al giorno del tremendo infortunio al ginocchio che gli costò un lunghissimo stop. Il ragazzo non si scoraggiò e tornò a lavorare più di prima per rientrare al meglio, ma anche in quella occasione la fortuna non lo aiutò.

Un secondo infortunio, stavolta all’altro ginocchio, ha rischiato di compromettere la sua carriera, o quantomeno la sua crescita come calciatore. Dal suo rientro infatti, sebbene abbia sempre dato tutto in campo, le sue prestazioni sono iniziate a calare, tanto che nella scorsa stagione ha realizzato soltanto due gol (uno decisivo in finale di Conference League).

Dopo il suo addio la Roma non ha ancora acquistato un sostituto, complice l’addio a mercato già terminato dell’ex numero 22 giallorosso, Pinto avrebbe già individuato un sostituto, ma la concorrenza dei bianconeri si fa spietata.

Calciomercato Roma, blitz bianconero: salta l’erede di Zaniolo

Sarà un estate bollente per il calciomercato europeo. Tantissimi calciatori infatti non stanno rinnovando i contratti con le rispettive squadre ed hanno già deciso che cambieranno aria in estate. Uno di questi è proprio Marco Asensio, talento cristallino del Real Madrid, purtroppo in calo negli ultimi anni.

La Roma da diverso tempo segue il suo profilo, ma la concorrenza su un gioiello simile è agguerrita e la trattativa è difficilissima. A riportare la notizia è il portale Diariogol.com, che parla del futuro del calciatore in ottica mercato e delle possibili pretendenti.

Tra i vari club interessati non c’è solo la Roma dunque, ma anche Newcastle United e Juventus oltre a Milan e Arsenal.

Sempre secondo Diariogol.com i favoriti per firmare lo spagnolo sarebbero proprio i Gunners, che sarebbero disposti a fare follie per il giocatore che tanto piace ad Arteta. Asensio Roma era una trattativa complicatissima, che rischia di saltare del tutto a causa dell’interesse dei ricchissimi club inglesi.