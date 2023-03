José Mourinho potrebbe davvero lasciare la Roma alla fine di questa stagione, i tifosi chiedono a gran voce il portoghese alla società

Il futuro di José Mourinho alla Roma potrebbe essere in bilico alla luce delle numerose indiscrezioni relative al tecnico lusitano che si stanno diffondendo con importante continuità.

Proprio per questi motivi Mourinho potrebbe non essere convinto a continuare la sua avventura in giallorosso, ma soprattutto perché a differenza di quanto successo al Tottenham la sua epopea in giallorosso si chiuderebbe già con un trofeo internazionale.

La conquista della Conference League rappresenta il primo trofeo dopo oltre 10 anni, e non è un caso che proprio lui ci sia riuscito, ma il mister ha bisogno di certezze per il futuro, che al momento la Roma pare non potergli dare, ecco perché l’ipotesi di un addio non è più così lontana.

Pazienza finita con il tecnico: ‘richiamano‘ Mourinho

Due sembrano essere i top club veramente interessati a Mourinho, ovvero Chelsea e Psg. I francesi a fine stagione potrebbero esonerare Galtier, colpevole di non aver saputo dare il giusto valore alla rosa, ed una piazza ricca come Parigi potrebbe essere perfetta per il portoghese.

Oltre al Psg anche il Chelsea pare essere un’ipotesi concreta. Graham Potter sembra non essere adatto al ruolo e complici gli scarsi risultati potrebbe essere cacciato in anticipo dalla società.

I tifosi blues chiedono a gran voce il ritorno di Mourinho, che è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi non solo grazie ai trofei portati a Londra, ma anche per il suo carattere e la capacità di gestione dei giocatori.

POTTER IS BORING

HIS FOOTBALL IS BORING#POTTEROUT — 🇮🇳CFC🏆🏆 (@sumitdeb1312) March 4, 2023

#PotterOut is the assignment — Sebastian Momanyi (@RealMomanyi) March 4, 2023

This Chelsea team needs Mourinho — Yaw𓃵 👁️‍🗨️ (@kaakyire_yaw) March 4, 2023

Su Twitter in particolare sono tantissimi i messaggi pro Mourinho da parte dei supporter del Chelsea che vogliono la testa di Potter su una picca. Non si sa quale possa essere la decisione della società inglese al riguardo, ma molto probabilmente prima di sollevare Potter dall’incarico si aspetterà la fine della stagione.

because we are still under Useless manager. even if we win today i still want Potter Out and get Sack. This man totally destroy my interest for football. — lastminuteperson (@meekhairy) March 4, 2023

Hopefully he gets the fire tonight & we have a new coach by Sunday. Luis Enrique, Flick, Zidane or Mourinho will take anyone among them — Rnjn (@IAMRnjn) March 4, 2023

EL CHELSEA fue a la cancha de atlético de madrid, todo atrás… MOURINHO !!! — lucas (@_lucarp_) March 4, 2023