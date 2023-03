Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio: doppio avviso Pinto

Calciomercato Roma, sfida anche al Napoli e al Milan per il colpo a zero. Gli ultimi aggiornamenti.

Il momento in casa giallorossa è certamente destinato a regalare non poche emozioni ed eventi da narrare nel corso delle prossime settimane. Come più volte sottolineato, la squadra di Mourinho è entrata da tempo in una fase molto delicata, potenzialmente in grado di impattare in modo quasi definitivo su quelli che saranno i responsi di fine stagione.

Questo alla luce di una compressione degli impegni che sta portando i giallorossi a dividersi tra impegni di campionato ed Europa League, dimenticando una Coppa Italia salutata anzitempo e ad oggi, insieme a qualche altra occasione, autentico passo falso di un cammino comunque felice e nobile da parte di Pellegrini e colleghi.

A pochi giorni dalla bella soddisfazione regalata da Mancini ad una piazza e ad una compagine in piena corsa Champions, la rosa affronterà dopodomani gli spagnoli della Real Sociedad, durante i primi novanta minuti di un doppio impegno che potrebbe dare non poche indicazioni.

Calciomercato Roma, sfida anche con Napoli e Milan: colpo a zero dal Borussia Dortmund

Come sovente sottolineato anche dallo stesso Mourinho, il futuro è adesso e l’obiettivo resta quello di rimanere concentrati unicamente sulle questioni attuali, evitando distrazioni a lunga gittata e legate ai dubbi sulla possibile permanenza di José nonché quelli legati ad un calciomercato che, in un modo o nell’altro, risulta destinato a regalare non poche novità.

Tiago Pinto e colleghi sanno bene di cosa abbia bisogno il mister e, più in generale, quali siano le defezioni di una squadra che comunque, seppur perfettibile, sta regalando soddisfazioni importanti ad una piazza che merita non poco. In attesa di comprendere quello che sarà il futuro della cosa che maggiormente conta, la Roma, giungono importanti novità in vista del mese di giugno.

Secondo Sky Germania, infatti, ci sarebbe anche la Roma sulle tracce del centrocampista del Borussia Dormund, Mahmoud Dahoud, il cui contratto in scadenza a giugno non sarà rinnovato. Sulle sue tracce si registrano dieci club, tra cui Leicester, Betis e Sevilla. A questi si aggiungono anche la Roma, il Napoli e il Milan, oltre che Galatasaray, Fenerbahce, Arsenal e Atletico Madrid.