Plusvalenze Juventus, UFFICIALE: il Tar ribalta la FIGC

Plusvalenze Juventus, c’è la sentenza ufficiale che ribalta tutto. Il Tar sconfessa la FIGC: ecco come cambia lo scenario in Serie A

Nuovo ribaltone in vista nell’inchiesta legata alle plusvalenze della Juventus. La squadra bianconera, reduce dalla sconfitta di misura contro la Roma, si è vista decurtare 15 punti in classifica nei mesi scorsi. Dopo le dimissioni i blocco dei vertici societari, e la maxi penalizzazione inflitta, c’è una nuova sentenza ufficiale che ribalta il verdetto della FIGC. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Juventus.

Il Tar del Lazio ha emesso una sentenza ufficiale riguardo l’inchiesta sulle plusvalenze in casa Juventus. La squadra bianconera, sconfitta dalla Roma di José Mourinho domenica sera, è stata colpita da una sanzione da 15 punti a gennaio di quest’anno. Ora i bianconeri sono al settimo posto in classifica in Serie A, a meno sette punti dalla zona europea e dodici da quella Champions. Ma c’è la sentenza ufficiale del Tar che può ribaltare lo scenario giudiziario, coinvolta direttamente la FIGC. Ecco gli ultimi dettagli sull’inchiesta plusvalenze, ben descritti da Calciomercato.it

Inchiesta Juventus, sentenza ufficiale del TAR: cosa cambia per la FIGC

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Juventus contro FIGC e Covisoc. Il tribunale obbliga i due enti a consegnare alla difesa bianconera la nota dell’aprile 2021. In questo documento venivano richiesti chiarimenti sulle operazioni economiche sospette in casa bianconera.

Finora l’atto non era a disposizione della difesa della Juventus. Ora la nota dovrà essere trasmessa ai legali bianconeri entro una settimana dalla sentenza. Questo documento potrebbe assumere una decisiva importanza nel ricorso presentato dalla Juventus contro la maxi penalizzazione da quindici punti emessa a gennaio. Qualora la giustizia sportiva dovesse alla fine ribaltare la prima sentenza di penalizzazione la classifica della Serie A verrebbe nuovamente stravolta. In caso di annullamento della penalizzazione i bianconeri tornenerebbero al secondo posto in classifica.