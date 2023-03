Conte al posto di Mourinho: arriva il primo sì del tecnico italiano che ha deciso il proprio futuro. Vuole tornare in Italia

Se le quote dicono che Mourinho non prenderebbe in considerazione la possibile offerta faraonica che sarebbe arrivata dal West Ham, discorso diverso si potrebbe fare se il tecnico portoghese della Roma ricevesse un’offerta da parte di qualche altro club importante. Il futuro come detto è ancora tutto da decidere e molto dipenderà da come i giallorossi concluderanno la propria stagione.

La Champions sembra essere fondamentale per blindare il tecnico portoghese che ha un contratto in scadenza nel 2024. Un contratto che però ancora non è stato ridiscusso con i Friedkin che attendono di capire anche l’evolversi della situazione prima di incontrare lo Special One. In ogni caso, secondo quanto detto da Agresti questa mattina sulle frequenze di Radio Radio, la Roma potrebbe avere già in mente il sostituto: parliamo di Antonio Conte.

Conte al posto di Mourinho, le parole in diretta

“Conte ha deciso di lasciare il Tottenham, vorrebbe tornare in Italia, e potrebbe essere anche la Roma la sua prossima squadra. Lui è molto esigente, ma ti dà grandi garanzie di serietà e di risultati. Per la società è un grande allenatore, anche se un rompiscatole in stile Mourinho, ma sarebbe una grande soluzione”. Questo il commento di Agresti che poi alza la posta in gioco, parlando appunto di quello che potrebbe essere la decisione finale dello Special One.

“Se Mourinho va via dalla Roma è perché ha un’altra squadra. Mou parla e noi ci convinciamo di cose che non sono vere: due anni fa la Roma è stata il quinto club d’Europa per soldi investiti sul mercato, quest’anno la Roma ha preso Dybala, Wijnaldum e Matic, ditemi voi quale altra squadra in Europa ha fatto un mercato del genere. Poi noi ascoltiamo Mourinho e ci convinciamo che la Roma è una squadra da ottavo posto. Per me la Roma in questi due anni ha fatto mercati importanti…”.