Roma, dal giallorosso al verde: la nuova maglia è storica per la società dei Friedkin. Oltre che bellissima

Una svolta verde. Una maglia bellissima, celebrativa, che la Roma ha ufficializzato questa mattina. Un nuovo colore per celebrare la storia che adesso è giallorossa, ma che all’inizio era di un verde bellissimo. Un’iniziativa già partita sul sito della società capitolina.

“La Legacy Collection fonde un design moderno alle radici storiche del Club. La linea ideale per unire la tua passione per il calcio con un look urban-style celebrativo delle origini dell’AS Roma”. Questo si legge sul sito dei giallorossi, che spiegano ovviamente il perché di questa scelta. “La Legacy Collection si compone di una maglia verde con una banda bianca all’altezza del petto ispirata all’iconica divisa della Società Sportiva Alba. A questa si aggiungono due capi pre-game, entrambi espressione di un’estetica che unisce la tradizione a elementi moderni”. Insomma la storia non si dimentica.

Roma, ecco la maglia verde

Un capo bellissimo che è già acquistabile sul sito giallorosso. E, prendendolo, c’è anche la possibilità di vincere qualcosa di entusiasmante per tutti i tifosi giallorossi. “Acquista uno dei capi della nuova Legacy Collection presso gli AS Roma Store coinvolti o nell’AS Roma Online Store e carica lo scontrino o la conferma d’ordine online. Potrai vincere una fantastica giornata a Trigoria e toccare con le tue mani i cimeli dei Giallorossi all’interno del nostro archivio storico”.

Insomma, un’altra iniziativa giallorossa per coinvolgere sempre di più – anche se, è evidente, di bisogno non ce n’è davvero – tutti i tifosi della Roma che stanno dimostrando con continui e clamorosi sold out all’Olimpico l’amore verso la squadra di Mourinho. Un’amore mai messo in discussione dai risultati, un amore che va oltre ogni immaginazione. Insomma, la Roma, anche grazie a questo, continua ad essere vicina ai propri tifosi. Tenendoli sempre in considerazione e dando anche delle enormi possibilità. Come il biglietto gratuito per Tirana – per chi era a Bodo – oppure la possibilità il prossimo 21 marzo di entrare gratis all’Olimpico per Roma-Barcellona di Champions League femminile. Una sinergia e un amore incredibile.