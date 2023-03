Lazio-Roma, UFFICIALE: designati arbitro e VAR

Lazio-Roma, ufficiale: designati arbitro e Vari che dirigeranno il derby di domenica pomeriggio. Ecco i precedenti

Quella di domenica sarà una giornata intensa per i tifosi della Roma. Perché lo sappiamo tutti quanta importanza ha il derby della Capitale che, quest’anno, inoltre, ha un valore particolare vista la classifica delle due squadre che saranno impegnate. Un derby che purtroppo non vedrà protagonista Mourinho, che sconterà il secondo turno di squalifica dopo i fatti di Cremona. Ci sarà invece Sarri che non le ha mandate a dire allo Special One quando è stato chiamato a commentare la sospensione temporanea da parte della procura della Figc.

Bene, Roma e Lazio domani saranno impegnate in Europa. Ma si pensa ovviamente anche al derby con l’Aia che ha designato l’arbitro. A dirigere la sfida sarà Massa, mentre gli assistenti del direttore di gara saranno Alasso e Imperiale. Il quarto uomo è Maresca, mentre al Var ci sarà Di Paolo. Avar invece Rapuano.

Lazio-Roma, ecco i precedenti di Massa

Sono due i precedenti in stagione con la Roma per l’arbitro, entrambi a Milano contro Inter e Milan. Una vittoria, quella contro i nerazzurri, un pareggio, quello contro i rossoneri nella seconda gara del 2023, quella della zampata di Abraham a tempo scaduto con il doppio svantaggio recuperato dai giallorossi.

Massa invece ha arbitrato una sola volta la Lazio in questa stagione contro la Juventus. Mentre ha diretto anche il derby di Milano. Insomma, in questo momento forse il fischietto migliore in circolazione. Anche se, con Mourinho, i precedenti non sono tutti tranquilli. Ha arbitrato infatti una sfida contro il Napoli dove sia Spalletti che lo Special One sono stati espulsi. Parliamo della stagione 2021-22, con quella partita dell’Olimpico che è finita 0-0.