Calciomercato Roma, nuova vecchia Juventus: doppia mossa choc

Calciomercato Roma, per potenziare zone del campo scoperte, la Juventus starebbe pensando ad un doppio colpo. Gli intrecci con i giallorossi.

L’urna di Nyon ha stabilito che Roma e Juventus nel tabellone di Europa League potrebbero incontrarsi soltanto in finale. Scongiurato dunque il rischio di un derby italiano ai quarti in semifinali, a differenza di quanto accadrà in Champions. Gli intrecci tra i giallorossi e i bianconeri – che molto presumibilmente lotteranno fino in fondo anche per il quarto posto – sono in realtà ancora più evidenti se si pensa alle possibili mosse di mercato.

Nella lista dei desideri dei due club, infatti, figura da tempo quel Davide Frattesi che sta calamitando da tempo le attenzioni di molte compagini in Serie A. Monitorato con attenzione dalla Roma, il gioiello del Sassuolo fa gola e non poco anche alla Juventus. Il Sassuolo valuta la propria mezzala non meno di 30 milioni di euro: cifra molto alta ma che non spaventerebbe più di tanto la “Vecchia Signora”, soprattutto se si dovessero sbloccare cessioni ancora in cantiere. Stando a quanto riferito da Relevo, però, Frattesi sarebbe il primo nome della lista dei desideri della Juventus per rinforzare la mediana di Allegri. Il tecnico livornese avrebbe già dato il suo assenso ad un’operazione con cui si tenterebbe di replicare un affare alla Locatelli, con un profilo che per caratteristiche manca allo scacchiere juventino. Ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, Frattesi e Laporte nel mirino della Juventus

Stando a quanto riferito sempre dalla Spagna, infatti, un altro nome finito nel mirino della Juventus sarebbe quello di Laporte. Il centrale del Manchester City è legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2025 ma non è considerato incedibile da Pep Guardiola, che a fronte di un’offerta intrigante potrebbe lasciarlo partire. Accostato direttamente e indirettamente alla Roma in tempi e modi diversi, Laporte piace e non poco anche alla Juventus.

“Madama” in realtà potrebbe prendere in considerazione l’idea di affondare il colpo soprattutto se i Citizens dovessero aprire ad un prestito con riscatto condizionato. Formula che permetterebbe ai bianconeri di ammortizzare eventualmente il costo del cartellino. Fino a questo momento, in realtà, il City non ha mai preso in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Soglia minima dalla quale partire anche solo per provare ad annodare i fili del discorso con la compagine inglese. Staremo a vedere quello che succederà.