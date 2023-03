Addio Roma, nuovo fulmine a ciel sereno: ha detto sì al Milan

Addio Roma, dopo la prima decisione della scorsa settimana il giocatore ne avrebbe presa un’altra: ha detto di sì al Milan

Decisioni importanti, una dopo l’altra. E se la prima non ha toccato per nulla la Roma, visto che si trattava della scelta della propria nazionale, la seconda invece, secondo quanto riportato da calciomercato.com, tocca, eccome, i giallorossi.

Il giocatore vorrebbe dare una svolta alla propria carriera dopo un paio d’anni di alti e bassi con la maglia del Lione e sogna di arrivare in Italia. Parliamo di Aouar, il fantasista che ha detto di sì alla nazionale algerina, e che adesso avrebbe detto un altro sì anche al Milan di Maldini. Il giocatore, come sappiamo e come vi abbiamo riportato in diverse circostanze, piace molto anche a Pinto soprattutto per il fatto che lo stesso alla fine della stagione potrebbe liberarsi a parametro zero. Ma i rossoneri al momento sembrano in netto vantaggio anche se ci sono degli incastri da tenere in considerazione.

Addio Roma, Aouar vuole il Milan

Maldini nei mesi scorsi ha avuto dei contatti con l’agenzia che cura gli interesse dell’algerino, anche se, per vederlo al Milan al come detto, dovrebbero esserci una serie di incastri sulla trequarti perché la società lombarda ha diversi obiettivi: il primo è quello di prendere a titolo definitivo Diaz, il secondo ovviamente è quello di rilanciare De Ketelaere che fino al momento ha deciso.

Di certo, se dovesse partire lo spagnolo, e insieme a lui anche Adli, allora la strada in questo caso sarebbe davvero in discesa. La Roma quindi non sembra essere del tutto tagliata fuori dalla corda al giocatore anche se ha deciso, Aouar, di tenere per il momento in standby le offerte che gli sono arrivate da Eintracht Francoforte e Betis, decidendo di capire l’evoluzione in casa Milan. Vabbè, se sogna l’Italia, comunque, la Roma questo sogno glielo potrebbe fare realizzare. Vedremo.