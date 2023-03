Lazio-Roma, forfait dell’ultima ora: Sarri perde un altro titolarissimo

Lazio-Roma, clamoroso forfait dell’ultima ora in casa Lazio: Sarri dovrà fare a meno proprio di uno dei suoi titolarissimi.

Entrambe le squadre arrivano a questa gara decisamente provate. La Roma è uscita vittoriosa dal doppio confronto con la Real Sociedad, tuttavia l’impegno di coppa ha portato via parecchie energie, e le conseguenze si sono cominciate a vedere già dalla gara con il Sassuolo.

Questa squadra ha pochi ricambi di qualità, e va in sofferenza quando vengono sostituiti più di un paio di elementi della rosa. Mourinho lo aveva detto, ma i giocatori sembrano non volerlo smentire, in particolare Bove, che quando è chiamato a subentrare a gara in corsa riesce a contribuire con una prestazione di livello, tuttavia diverso è il discorso quando viene chiamato in causa da titolare.

Lo stesso discorso vale per la squadra di Maurizio Sarri. La Lazio, come da anni a questa parte, ha una rosa di livello negli 11 titolari, diverso è il discorso tenendo in considerazione le riserve. Ecco perché perdere uno dei titolari potrebbe rappresentare una grave incognita, soprattutto quando il forfait avviene a poche ore dalla gara.

Lazio-Roma, Provedel ko: dentro Maximiano

Ultima ora tremenda in casa Lazio. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di un altro dei suoi titolarissimi, dopo Immobile infatti un altro elemento della rosa da forfait in vista del derby.

Si tratta del portiere italiano Ivan Provedel, il quale – come riportato dal sito internet de “Il Messaggero” ha accusato alcuni problemi fisici a causa di una febbre contratta in queste ore. L’estremo difensore della Lazio si trova a letto con 39 di febbre, questo vuol dire che toccherà a Maximiano difendere i pali biancocelesti durante la stracittadina.

Cresce l’ansia tra i tifosi laziali che ricordano le “papere” di Maximiano nel suo esordio in campionato, prestazione che gli è costata la titolarità proprio in favore di Provedel che però contro l’AZ in Conference League non era apparso al top nella partita di ritorno.