Probabili formazioni Lazio-Roma: novità Immobile e tre ballottaggi per Mou

Probabili formazioni Lazio-Roma: Sarri ha preso una decisione sul recuperato Immobile, mentre per Mourinho ci sono ancora tre ballottaggi.

La sfida tra Roma e Lazio è una dei grandi classici del campionato di Serie A, nonostante i biancoazzurri siano famosi per il loro passato tra i cadetti (ben 11 anni). Quest’anno in particolare questa sfida potrebbe avere tutto un altro sapore, in quanto in ballo c’è molto più dell’onore.

Vincendo una delle due squadre potrebbe dare un segnale forte in chiave Champions League, soprattutto la formazione guidata da Maurizio Sarri, che al momento si trova davanti in classifica. L’ultimo mese della Roma ha visto gli uomini di Mourinho impegnati in un vero e proprio tour de force, arrivato alla fase finale proprio con la sfida contro i “cugini”.

I giallorossi hanno raccolto una serie risultati positivi, tra cui un ottimo passaggio del turno in Europa League contro gli spagnoli della Real Sociedad, che ha dato alla squadra nuove motivazioni, soprattutto grazie al sorteggio che per una volta ha sorriso ai nostri.

Prima di continuare il cammino europeo però è necessario tornare a vincere in campionato soprattutto dopo il passo falso contro il Sassuolo, e questo passa inevitabilmente dalla sfida di oggi. Gli allenatori sono alle prese con i dubbi di formazione, con Sarri che ha la grana Immobile ed il portoghese che ha svariati dubbi in vista del match.

Probabili formazioni Lazio-Roma: novità Immobile e tre ballottaggi per Mourinho

Gli uomini di Mourinho arrivano a questa sfida dopo una lunga serie di partite ravvicinate, dispendiose a livello di energie, ma che hanno dato alla squadra nuove motivazioni. Diverso potrebbe essere il discorso che riguarda la Lazio, che arriva dalla pesantissima eliminazione in Conference per mano degli olandesi dell’Az.

Entrambe le rose potrebbero essere provate dalle tante partite in pochi giorni, soprattutto la Lazio che oltre alla stanchezza dovrà fare anche a meno del capitano Ciro Immobile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Immobile si è ripreso dall’infortunio muscolare subito a Napoli due settimane fa, ma farlo giocare anche solo pochi minuti sarebbe un rischio troppo grande. Sarri potrebbe comunque mandarlo in panchina come una sorta di capitano non giocatore.

Situazione molto diversa per la Roma, che potrà contare praticamente su tutti i titolari, restano comunque i dubbi viste le fatiche dei giorni passati. Matic ha recuperato dopo il virus intestinale che gli aveva fatto saltare la sfida contro i baschi della Real Sociedad, tuttavia solo a ridosso della partita si saprà qualcosa in più sul suo utilizzo. Wijnaldum invece dovrebbe riposare, soprattutto per non caricarlo di fatica dopo il pesante infortunio di inizio stagione.

Dubbi anche in attacco, soprattutto sul ruolo di punta centrale dove Belotti sta facendo bene nelle ultime settimane, tanto che Mourinho potrebbe pensare di affidarsi al “Gallo” dal primo minuto e di lasciare Abraham in panchina.

Lazio, (4-3-3): Provedel; Marusic; Casale; Romagnoli; Hysaj; Milinkovic-Savic; Cataldi; Luis Alberto; Pedro; F. Anderson; Zaccagni.

Roma, (3-4-2-1) Rui Patricio; Ibanez; Smalling; Mancini; Zalewski; Cristante; Matic; Spinazzola; Pellegrini; Dybala; Abraham