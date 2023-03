Tripletta Roma, Inter avvisata: SOS Pinto, ecco il nuovo gigante per Mou

Calciomercato Roma, tris di nomi per rimpolpare il pacchetto difensivo: sfida totale ad Inter e Napoli. Ecco i dettagli.

Acquisti mirati, con l’intento di rinforzare quelle zone del campo che per un motivo o per un altro sono in difficoltà o comunque passibili di margini di crescita importante. In questa duplice ottica si orienteranno le prossime mosse di mercato della Roma, con il GM giallorosso Tiago Pinto che sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti da consegnare allo Special One.

Le idee, sotto questo punto di vista, non mancano affatto. A fare il punto della situazione sui possibili affari dei capitolini per la difesa ci ha pensato l’edizione odierna de “Il Messaggero“. Un nome che continua ad ingolosire e non poco la Roma è quello di Evan N’Dicka. Legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023, il giovane centrale transalpino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Accostato a molti club italiani (Juventus, Inter, Roma e Napoli hanno da tempo effettuato sondaggi esplorativi), il transalpino classe ’99 ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Nelle settimane scorse si vociferava di un possibile accordo con Barcellona e Arsenal che però non è stato confermato.

Calciomercato Roma, da Demiral a Djalo: testa a testa con l’Inter

Alla luce della folta concorrenza, dunque, Pinto ha cominciato a guardarsi intorno per capire la fattibilità di altre operazioni. Sotto questo punto di vista sono ritornate in auge le voci riguardanti un interessamento della Roma per Tiago Djalò e Demiral. Il portoghese del Lille ha calamitato le attenzioni – tra le altre – anche di Inter e Napoli, e potrebbe dar vita ad un interessante duello nel corso delle prossime settimane.

Sullo sfondo, però, resta anche il difensore mancino dell’Atalanta. Non considerato imprescindibile da Gasperini, l’ex centrale della Juventus potrebbe lasciare Bergamo nel caso in cui arrivasse un’offerta allettante. La Roma ha cominciato a sondare il terreno, pur non affondando ancora il colpo. Anche in questo caso la concorrenza dell’Inter è forte. Accostato ai nerazzurri già a gennaio, Demiral è un profilo che piace e non poco a Beppe Marotta, che potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con l’Atalanta consolidati nel tempo.