Vendetta Roma: scippo all’Inter firmato Paredes | ASRL

Dopo la sfida di domenica sul campo, Roma e Inter sono pronte a darsi battaglia anche in sede di calciomercato per la rivelazione di Serie A

La sconfitta contro l’Inter di domenica scorsa e, soprattuto, le dichiarazioni post partita di Ivan Juric hanno gettato nello sconforto commentatori e tifosi della Roma. Letteralmente salvata dai miracoli di Mile Svilar, la squadra giallorossa ha fornito l’ennesima prestazione sconfortante di questo avvio di stagione, manifestando una sterilità offensiva allarmante, derivante anche da un centrocampo che non è mai sembrato in grado di garantire le giuste geometrie per rendere veramente ficcante la manovra giallorossa.

Autore di un’altra prestazione largamente insufficiente, Bryan Cristante è stato subissato di fischi al momento della sostituzione. L’ex centrocampista dell’Atalanta è diventato ormai da tempo uno dei bersagli preferiti della tifoseria, ma anche la dirigenza la scorsa estate, con il via libera di Daniele De Rossi, era pronta ad ascoltare offerte per il 29enne di San Vito al Tagliamento. Alle sue spalle, sta vivendo una stagione addirittura peggiore Leandro Paredes, al suo ultimo anno di contratto nella Capitale.

Calciomercato Roma, scippo all’Inter grazie a Paredes

Ormai da tempo deciso a chiudere la propria carriera nel Boca Juniors, il mediano argentino può dire addio già a gennaio, con la Roma pronta a lasciarlo partire anche a parametro zero per liberarsi degli ultimi sei mesi di ingaggio. L’eventuale partenza del 30enne di San Justo potrebbe rappresentare un assist a Florent Ghisolfi in vista del calciomercato di gennaio, dandogli l’opportunità di anticipare altre big italiane, a partire dall’Inter.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, l’esigenza di trovare un vero regista in mediana aveva fatto finire nella lista giallorossa il nome di Reda Belahyane. Messo nel mirino soprattutto in ottica estiva, anche da Beppe Marotta, il 20enne ex Nizza può diventare un obiettivo concreto per la Roma già a gennaio per sostituire Paredes, soprattutto qualora Enzo Le Fée non dovesse giustificare nei prossimi mesi i 23 milioni di euro spesi la scorsa estate. Titolare inamovibile al Verona, il francomarocchino è ben conosciuto da Ghisolfi, visto che è un prodotto delle giovanili della sua ex squadra.