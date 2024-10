Allenamento Roma, Dybala a parte: il report da Trigoria

La Roma si è allenata in mattinata per preparare la sfida di Europa League contro la Dynamo Kiev: l’argentino a parte

Obiettivo vittoria. E per dare una svolta alla stagione europea e per ridare speranza ad un ambiente depresso dopo gli ultimi risultati. La Roma nella mattinata di martedì è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro la Dynamo Kiev, con calcio d’inizio fissato per le 18:45 di giovedì.

Allenamento individuale programmato per Paulo Dybala, nell’àmbito di una tabella in qualche modo già annunciata da Ivan Juric anche nel pre-partita di Roma-Inter. Il francese Enzo Le Fée si è allenato col gruppo ma sempre col tutore al ginocchio già visto nella rifinitura del sabato prima dell’incontro coi Campioni d’Italia.

Dybala a parte: recupero necessario per la Joya

Il giocatore argentino del resto, pur non giocando tutti e 90 i minuti contro l’Inter, si era speso con sacrificio e dedizione in un grande lavoro di copertura agendo talvolta quasi da terzino. Motivo in più per far riposare i muscoli di seta del giocatore più talentuoso della rosa giallorossa. Tra le altre cose proprio l’insolita posizione coperta contro i nerazzurri aveva attirato sull’allenatore croato le critiche di parecchi tifosi, scontenti dei compiti tattici affidati al campione sudamericano.