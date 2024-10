Calciomercato Roma, incontro col Milan: via libera a sinistra

In vista di un sessione di mercato di gennaio che si prevede bollente per la Roma, il club giallorosso fa passi in avanti per il giocatore

Mai come quest’anno, la sessione invernale di scambi è attesa dai tifosi giallorossi come una sorta di panacea di tutti i mali. Ben consapevoli che, per quanto la società si stia muovendo in anticipo per migliorare la qualità della rosa e il ventaglio di scelte a disposizione del tecnico, non tutto si risolverà con i nuovi arrivi, c’è curiosità nel vedere chi, e a quale prezzo, diventerà un nuovo giocatore a partire dalle prime settimane dell’anno.

Una mano, al Ds Ghisolfi, gliela starebbe dando involontariamente il Milan. Già perché anche il club rossonero, partito in modo altalenante in questa prima fase della stagione, aveva già sondato il terreno su diversi profili. Uno di questi era Fabiano Parisi, il terzino della Fiorentina prossimo avversario della Roma andato in gol nella goleada viola al ‘Via del Mare’ nell’ultima di campionato.

Nella terza giornata della prima fase della Champions League il sodalizio milanese ospiterà tra le mura amiche il Bruges: un incontro che il Diavolo deve assolutamente vincere se vuole avere delle speranze di qualificazione dopo le prime due sconfitte patite per mano di Liverpool e Bayer Leverkusen.

Proprio nella compagine belga gioca un calciatore che avrebbe superato proprio l’ex Empoli nelle preferenze dell’Ad Furlani. Si tratta di Maxim De Cuyper, classe 2000 già visto all’opera nella gara di Nations League tra l’Italia e i Diavoli Rossi.

Il Milan abbandona la pista: si rifà sotto la Roma

Il match di Champions, coi convenevoli di rito tra le due dirigenze, potrebbe essere l’occasione giusta per fare un primo tentativo per il terzino del Bruges, che proprio lo scorso agosto ha rinnovato il suo contratto col club fiammingo fino al 2028.

Questo significa, per la Roma, una concorrente in meno nella corsa a Parisi, cerchiato in rosso nell’agenda di mercato del prossimo gennaio. Il club capitolino, dal canto suo, potrebbe intavolare un discorso con i toscani per il laterale mancino proprio a margine del posticipo domenicale del ‘Franchi‘. Dal campo alla scrivania, insomma: potrebbe valere per il Milan e potrebbe essere un’ottima occasione per un primo approccio anche per la società di Dan Friedkin.