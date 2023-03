Calciomercato Roma, vetrina Europa League: due osservati speciali

Calciomercato Roma, Tiago Pinto accende i riflettori sulla vetrina dell’Europa League. Due osservati speciali nell’incrocio europeo per il general manager

La stagione della Roma, messa in archivio l’ultima sosta Nazionali, riprenderà domenica pomeriggio allo stadio Olimpico. Tra le mura amiche la squadra allenata da José Mourinho ospiterà la Sampdoria di Dejan Stankovic. Il mese di aprile vedrà i giallorossi scendere in campo anche per i quarti di finale di Europa League, col doppio confronto contro gli olandesi del Feyenoord. Tiago Pinto ha un doppio obiettivo nella vetrina europea.

La Roma tornerà in campo questa domenica, contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. José Mourinho dovrà reinventarsi la difesa, complici le squalifiche di Ibanez, Mancini e Kumbulla. I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato e non possono permettersi ulteriori passi falsi nella lotta al quarto posto in Serie A. A tal proposito le ultime due sfide del mese di aprile saranno determinanti, prima in casa dell’Atalanta poi all’Olimpico contro il Milan di Pioli. Ma il prossimo mese vedrà la Roma scendere in campo anche per i quarti di finale di Europa League.

Calciomercato Roma, doppia pista europea per Pinto: l’incrocio in Europa League

La vetrina europea è spunto per le manovre in entrata di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso sembra aver messo nel mirino due obiettivi in vista della sessione estiva, e spunta il doppio incrocio con la squadra giallorossa. La Roma, dopo aver eliminato la Real Sociedad, affronterà gli olandesi del Feyenoord.

L’urna europea ha abbinato le due squadre finaliste della scorsa Conference League, alzata al cielo dalla Roma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Romanista’ Tiago Pinto in Europa ha messo nel mirino un doppio obiettivo. Dagli olandesi il terzino destro Pedersen, calciatore norvegese classe 2000. Facendo un passo indietro nella competizione, la squadra giallorosso eliminò il Salisburgo nei play-off di Europa League. Proprio dalla squadra austriaca Pinto potrebbe tentare di prelevare il centrocampista Kjaergaard indicato dal quotidiano come una delle prime alternative in caso di mancata fumata bianca per il ritorno di Frattesi in giallorosso.